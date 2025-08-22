Comenzó el paro de controladores aéreos, que demorará los vuelos en todo el país

El sindicato de controladores aéreos inició medidas de fuerza este viernes que se prolongarán hasta el sábado que viene y afectarán los vuelos de todo el país, quedando exceptuados sólo los viajes de las aeronaves, militares, sanitarias, de transporte de órganos y del Estado.

El paro es impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección a la Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que reclama por la reincorporación de trabajadores despedidos y por la recomposición de los salarios congelados desde hace ocho meses. La decisión fue tomada tras el dictado de dos conciliaciones obligatorias y los fallidos acuerdos posteriores entre el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea.

“Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical”, señaló en un comunicado el sindicato conducido por Paola Barritta, quien es hija del otrora barrabrava de La 12, José “El Abuelo” Barritta, y que asumió frente a la Secretaría General en 2022.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el centro, la secretaria general de ATEPSA, Paola Barritta.

Cronograma de las interrupciones

El cronograma de interrupción de servicio que presentó ATEPSA y que demorará los vuelos es el siguiente: viernes 22 de agosto de 13hs a 16hs y de 19hs a 22hs; domingo 24 de agosto de 13hs a 16hs y de 19hs a 22hs; martes 26 de agosto de 7hs a 10hs y de 14hs a 17hs; jueves 28 de agosto de 13hs a 16hs y sábado 30 de agosto de 13hs a 16hs y de 19hs a 22hs.

Paola Barritta, la secretaria general número 12

Barrita está frente al sindicato desde el 2022, cuando ganó las elecciones con la lista número 3, número que eligió al sumar las dos cifras que componen el 12. Así lo afirmó en una entrevista con Clarín. “Cuando armamos la lista y nos postulamos yo no podía poner "Lista número 12". Porque se iba a relacionar. Yo tenía mi precaución de que empezaran a salir en los medios notas antes de la elección con connotación negativa, porque yo era la hija de un barrabrava, y un sindicato, y esa relación de la política, sindicato, mafias, barrabravas. Dije: "No es nuestro perfil, somos un sindicato más profesional". Y a la lista le puse número 3”, dijo.

José "El Abuelo" Barrita, ex líder de La 12.

Las casualidades hicieron que ese día además se convirtiera en la doceava secretaria general de ATEPSA, sin embargo no llegó a ese lugar por El Abuelo, fallecido en 2001. Fue el padre de sus hermanas -Barrita fue la única hija de el ex barra, del que su madre se separó cuando era niña y formó otra familia- quien le recomendó que ingresara como controladora aérea. “El papá de mis hermanas era director del instituto donde daban el curso de Controlador de tránsito aéreo y él me aconsejó que lo hiciera, que era una buena oportunidad", señaló en la entrevista.

La desconfianza avanza: en el gobierno, esta noche todos duermen con un ojo abierto

A partir de esa recomendación empezó su recorrido en los controles aéreos. "Yo quería estudiar abogacía, no sabía si lo otro me gustaba, pero me metí, hice el curso, estuve un tiempo sin que me llamaran, hasta que me contratan en el Aeropuerto de Ezeiza. En 2018 ya estaba la revolución de los aviones, el furor de las Low Cost, y eso en las condiciones de trabajo nos empezó a afectar muchísimo. Me postulé como delegada de mi sindicato, me votaron mis compañeros y ahí empecé a desarrollar la actividad gremial", agregó.

LM

