Twitter está trabajando en su propia moneda para la plataforma

Twitter está trabajando en una nueva función con la que planea apoyar a los creadores de contenido y, de paso, monetizar la plataforma, una de las ambiciones de Elon Musk. El activo digital se llamaría “Coins”.

El proyecto fue descubierto por la bloguera e investigadora de seguridad, Jane Manchun Wong, quien aseguró que Twitter está trabajando en el desarrollo de la divisa en alianza con el procesador de pagos, Stripe.

Wong, quien fue la primera en revelar el proyecto en diciembre del año pasado, compartió esta semana algunas capturas de pantalla sobre la nueva función a través de su cuenta de Twitter. La característica permitirá a los usuarios “apoyar a los creadores que tuitean grandes contenidos”.

Según Decrypt, el desarrollo contaría con una interfaz de compra y un botón de elemento de menú para monedas, y usará Stripe para procesar pagos fiduciarios.

Como parte de ese proyecto, Twitter desarrolla adicionalmente una función de “Premios” (Awards) que permitirá a los creadores monetizar su contenido en la red social. Aunque por ahora, la función tendría un límite mínimo de canje.

Según Wong, quienes reciban los “Awards” deberán esperar un tiempo hasta que hayan ganado al menos US$ 50 para poder retirarlos. Este es el mismo monto mínimo de pago para aquellos que monetizan la función “Super Follows” que ya existe en Twitter, según Decrypt.

Twitter is working on Coins purchasing screen



On the web, Twitter Coins purchase will be done through Stripe https://t.co/RFpWswnZfG pic.twitter.com/eAzPWjfoye