YPF aseguró que "está garantizado" el abastecimiento de gasoil para consumidores del canal mayorista

Ayer martes a última hora, la petrolera YPF aseguró a través de un comunicado oficial que "esta garantizado" el abastecimiento de gasoil para los consumidores del canal mayorista, despejando así las dudas de las últimas jornadas sobre el normal abastecimiento del combustible.

Por caso, los estacioneros comentaron en varios medios, que ante la falta de gasoil en los surtidores vienen realizando una venta racionalizada en los últimos días. "Las estaciones de servicio podemos vender 15 litros de gasoil por cliente", dijeron ayer desde CECHA en diálogo con PERFIL, al tiempo que advirtieron que "En estas condiciones, no está garantizado el combustible para levantar la cosecha”.

Los motivos detrás del faltante de gasoil en las estaciones de servicio

En este contexto, la petrolera oficial decidió pronunciarse oficialmente ante las denuncias formuladas por productores ruralistas sobre un supuesto faltante para encarar la campaña de recolección.



"Es importante señalar que, durante el primer trimestre de este año, según cifras oficiales, el consumo de gasoil grado 2 tuvo un crecimiento del 12% aproximadamente. En tanto, el canal mayorista comenzó a registrar una caída en sus ventas del 2,5% promedio, lo que indica una leve migración de consumidores mayoristas al canal minorista y complejiza los requerimientos logísticos", sostuvo YPF en el comunicado.



Recordaron que la firma "es el principal proveedor de gasoil del país con el 56% del mercado" y que "en un contexto internacional de escasez de gasoil, la compañía se encuentra haciendo un importante esfuerzo logístico para llegar con gasoil a todos sus puntos de venta, y garantizar el abastecimiento del sector productivo".



El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, a través de su cuenta en la red social Twitter, había alertado sobre un supuesto "faltante de gasoil en distintas zonas del país".



"No podemos encarar una cosecha con problemas de abastecimiento de este insumo clave", había especificado el dirigente ruralista.

Qué dicen los estacioneros sobre la situación del sector

También en forma oficial, desde CECHA circuló a comienzos de la semana un comunicado en el que analizaban la situación "delicada" que atraviesan las estaciones de servicios.

Brasil: se disparan los precios al consumidor ante el alza del combustible y los alimentos

De acuerdo a datos de la entidad, el sector que viene operando a pérdida desde la recesión de 2018. "El mercado minorista de combustibles líquidos perdió ventas por 8.2 millones de m3, lo que representa 5.2 veces el volumen total vendido durante abril de 2018, el mes tomado como referencia", explicaron.

Y agregaron que, aunque, de acuerdo con el informe de expendio de combustibles de febrero de 2022, el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino se incrementó 2.1%, con subas en 16 de las 24 jurisdicciones provinciales, se mantiene 4.7% por debajo del nivel de abril de 2018, situación que ocurrió en 18 de las 24 jurisdicciones provinciales.

"A la recesión y la pandemia es necesario sumarle otras causas que explican la crisis: la fuerte inflación, el aumento de costos, las discusiones paritarias con un techo alto y el atraso en los precios en los surtidores se convirtieron en un combo explosivo que cada dia drena las posibilidades de supervivencia de las 5 mil estaciones que operan en el país", advirtieron.

Según el último informe de la entidad, el punto de equilibrio de una estación de servicio con 2 operarios de playa por turno, 1 cubrefrancos, 1 encargado de turno y 1 empleado administrativo fue durante febrero de 2022 de 298,00 litros, volumen mensual que no alcanza el 59.4% de las estaciones de servicio del país.