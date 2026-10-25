YPF, plazos fijo UVA y bonos CER, las inversiones ganadoras

En lo que va del año, ganarle a la inflación exigió elegir bien. Con un IPC que acumuló 23,6% entre enero y septiembre, las inversiones que quedaron por encima fueron pocas.

Por un lado, las atadas a la inflación, como el plazo fijo UVA, que rindió alrededor de 26%, y los bonos CER terminaron por arriba de la suba de precios promedio. Por su parte, el plazo fijo tradicional, con un rendimiento cercano al 18,6%, y las Lecaps quedaron levemente por debajo.

Por el lado del mercado de divisas, el dólar financiero subió apenas un 4%. En tanto, Bitcoin se mueve levemente negativo, un 3% abajo al cierre de esta nota. Y el oro devolvió en septiembre buena parte de lo que había ganado.

En la plaza local, el Merval fue el más castigado, con una caída cercana al 10% en pesos, según Insider Finance. Dentro de las acciones que componen el índice bursátil líder del mercado argentino, la mayoría terminaron en rojo según la pizarra de Rava. Las bajas más pronunciadas fueron: Transportadora Gas del Norte (-33,9%), Sociedad Comercial del Plata (-38,8%), Edenor (-33%), Supervielle (-28,7%), Galicia (-23,1%), BBVA (-20,5%), Banco Macro (-19,5%).El papel de YPF fue el único que le ganó a la inflación con una suba de 53,1% hasta el cierre del viernes. Aunque también operan con subas Telecom (19,6%), Ternium (15,2%) y Metrogas (5,2%).

“Por otro lado, los CEDEARs de compañías vinculadas a la inteligencia artificial, que fueron los grandes ganadores del año”, señaló a PERFIL Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) son instrumentos financieros de renta variable que se negocian en el mercado local y represenan acciones de empresas extranjeras que cotizan en mercados del exterior o que replican el movimiento de índices accionarios del exterior, como el S&P 500, que mide el rendimiento de las aproximadamente 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotiza en bolsa.

“Hay un dato que muchos pasan por alto: con un CCL casi quieto, incluso los Cedears de índices amplios, como el S&P 500, quedaron por debajo de la inflación medidos en pesos. En 2026 no alcanzó con estar en Wall Street; hizo falta estar en los sectores correctos”, agregó Lazzati. De acuerdo al analista, “la lectura de fondo es que el año premió la tasa real en pesos y la selección de activos, y castigó a quien se dolarizó por inercia”.