Mientras el Gobierno avanza con nuevas actualizaciones en los precios regulados de los biocombustibles, las naftas arrastran un fuerte ajuste que tuvo su punto más alto en diciembre y que sigue impactando en los valores vigentes en febrero de 2026.
En ese marco, la nafta llega al segundo mes del año con precios sensiblemente más altos, tras haber registrado en diciembre pasado el mayor aumento mensual de todo 2025, muy por encima de la inflación.
El gasoil también mostró incrementos significativos, aunque con una dinámica algo más moderada en comparación con la nafta. En diciembre, el litro promedió $1.737 en las localidades del interior y $1.603 en CABA, con una brecha del 8,3%.
¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires?
El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:
Precios de las naftas de YPF en CABA
Nafta Súper: $1.597 por litro
Infinia (Premium): $1.820 por litro
GNC: $550 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.822 por litro
Diesel 500: $1.615 por litro
Precio de la nafta en la surtidores de Shell en CABA
Nafta Súper: $1.711 por litro
V-Power Nafta: $1.999 por litro
GNC: $539 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.690 por litro
V-Power Diesel: $1.949 por litro
Precios de la naftas de Axion Energy en CABA
Axion Súper: $1.659 por litro
Quantium: $1.929 por litro
GNC: $599 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.769 por litro
Quantium Diesel X10: $1.959 por litro
Precios de las naftas de Puma en CABA
Nafta Súper: $1.577 por litro
Max Premium: $1.877 por litro
GNC: $579 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.657 por litro
Ion Puma Diesel: $1.922 por litro
