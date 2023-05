Zuchovicki le dio la receta a los productores agropecuarios para los próximos meses

Lo que viene en los próximos meses para la actividad agropecuaria no es un panorama claro, y así lo dejó ver Claudio Zuchovicki experto en finanzas en una presentación reciente donde realizó una descripción de la coyuntura argentina. "Jugártela todo el tiempo no es garantía de nada", aseguró antes más de 1400 espectadores del Congreso de Distribuidores del Agro. Y agregó: "Hay un momento en que quedarte quieto, es la mejor decisión. Eso hay que hacer en los próximos tres meses en Argentina", aseguró el analista.

Frente a la falta de claridad en las reglas de fuego, expresó "Lo incierto es peor que lo malo. A lo malo nos acostumbramos. No saber si me aprueban o no, paraliza”, aseguró.

A modo de predicción, analizó que el PBI se va a caer en Argentina y tocará un piso del 3%. “Argentina va a vivir un proceso con recesión y con inflación”, explicó. Zuchovicki, también se explayó sobre una tendencia a nivel global en materia económica y dijo: “existe un divorcio entre la macro y la micro economía”.

El analista participó del congreso CDA, organizado en conjunto por Luis Mogni, Mauro Sperperato y Énfasis Logística. El evento presentó cinco conferencias y un área de networking con más de 50 stands y cerca de 20 oradores, y se constituyó como el espacio de encuentro entre los principales referentes nacionales, dedicados a la temática.

La palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Luis Mogni, organizador y Socio Fundador de SOMERA S.A.S, quien agradeció a los presentes y señaló al espacio como “Un encuentro de todos”.

Seguidamente se expuso sobre “La visión de la Distribución del futuro”, moderado por Gabriel Vidal de AgriRed Agriacordo. Allí Gustavo Capreto del Centro Agropecuario Modelo, remarcó que "lo importante es tener relacionamiento y equipos eficientes para generar rentabilidad”.

A su turno Sergio Degenhardt, referente de Tomas Hnos, señaló que la clave para crecer “está en la comunicación, en agruparse y ser parte de alguna institución”, también analizó que “perdurarán en el futuro las empresas que sean ágiles y que sepan delegar, las abiertas a la innovación y preparadas para el cambio. Creo que una distribución va a estar afianzada, si hay comunicación y trabajo en equipo”, dijo.

Por su parte, Jimena Cardaci, Gerente Comercial de Insumos de Los Grobo Agropecuaria expresó que "con una incertidumbre económica y política, la próxima campaña será muy desafiante y llena de oportunidades. Las necesidades del cliente van cambiando pero las necesidades financieras van a primar. Vamos a tener poca cantidad y calidad en los híbridos más demandados".

Seguidamente Pablo Bertone analizó que en “una campaña de crisis de rentabilidad. Tenemos que volver a empezar. El atraso del tipo de cambio nos está pegando durísimo. Es el año del empate en lo comercial y en la producción. Apostamos por Argentina”.

A su turno, Debora Belloso Ingeniera agrónoma y socia fundadora de El Payé, habló sobre la renuncia silenciosa. “Esto sucede cuando dentro del trabajo, las personas hacen lo mínimo indispensable", dijo y aseguró que "La creatividad, la cooperación y la solución de problemas complejos empiezan a formar parte de las organizaciones”. Finalmente sostuvo que "La sostenibilidad de las empresas se logra con la motivación”.

La distribución de productos y las nuevas metodologías

Otro de los paneles de la jornada propuso abrir diálogo sobre las tendencias mundiales en la distribución de agro y la visión desde Argentina, en un panel moderado por Sebastián Senesi de la UBA.

Participaron Marcos Bradley, Director General de Protección de Cultivos para Latinoamérica Sur (LAS) de Syngenta, que expresó la necesidad de “comenzar a hacer lo que hace falta para que el sector crezca” a la vez que señaló que para llevar adelante el posicionamiento, “las empresas deben aprender e incorporar nuevos procesos”.

Por su parte Ricardo Yapur, CEO de Rizobacter, habló sobre la necesidad de conectividad en todas las regiones del país, y remarcó que esta juega a favor del ingreso de nueva generaciones a la industria del agro.

En esta misma lógica se expresó Daniel Aguzin de Bayer, quien resaltó la importancia de contar con datos en lo referido a la implementación de insumo o servicios y la facilidad que esto aporta al análisis de rendimiento de la actividad.

Mientras que Margarita González de Yara Argentina, resaltó que la tendencia de la digitalización de servicios “viene de la mano de formas de trabajo a nivel global donde en la actividad diaria, las empresas buscan medir la relación con el medio ambiente, la consolidación de alimentos y así explorar nuevos negocios”.

LR