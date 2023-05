Syngenta se despegó de Antonio Aracre y anunció que analizará "diferencias técnicas" con la Aduana

La empresa Syngenta Agro S.A. emitió un comunicado donde aclara que sólo se expresa a través de sus canales institucionales oficiales, despegándose de las declaraciones de su ex CEO, Antonio Aracre con respecto a su salida del gobierno nacional.

“Queremos aclarar que el señor Antonio Aracre actualmente no tiene vinculación alguna con la empresa, ni con sus órganos directivos o consultivos a nivel local, regional ni de la República Popular de China. Las manifestaciones públicas del sr. Aracre no representan la posición de la compañía”, expresó la emprsa Syngenta Agro en un comunicado.

Antonio Aracre fue CEO de la compañía hasta 2022 y en febrero de este año fue nombrado como jefe de asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández. En abril, Aracre renunció al cargo luego de los rumores sobre un plan para reemplazar a Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda, presentándole al presidente un programa económico alternativo.

Antonio Aracre habló por primera vez tras su salida del Gobierno y criticó "el plan llegar" de Massa

El ex funcionario negó las versiones y apuntó al entorno presidencial: "No intenté conspirar, sino hacer un aporte, como no lo pude hacer porque me operaban de todos lados y me inventaban cosas decidí irme a mi casa".

"Gabriela Cerruti y [el secretario general de la Presidencia] Julio Vitobello conforman un entorno muy cercano e influyen mucho sobre las decisiones que el Presidente toma", desarrolló el exfuncionario en la 990, y agregó: "A mí me costó mucho romper esa pared, no tanto con Julio [Vitobello], pero con Gabriela [Cerruti] tuve discusiones muy fuertes".

"Es un gobierno que tiene la capacidad de hacer y comunicar mejor, lo que se dificulta mucho es la discusión interna. No le falta buena intención, le sobra, pero no puede discutir internamente para poder avanzar", agregó.

La denuncia de la Aduana a Syngenta

“Representantes institucionales de Syngenta Agro S.A. se reunieron con autoridades de Aduana donde se acordó trabajar conjuntamente a fines de analizar diferencias técnicas referidas a operaciones de años anteriores durante la presidencia del sr. Aracre”, informó la compañía en el comunicado.

“Adicionalmente, se abordaron aspectos vinculados con el pago de importaciones en yuanes donde la empresa puede cumplir un rol relevante en ayudar a viabilizar esta herramienta. Syngenta siempre opera en cumplimiento de normas y regulaciones locales e internacionales y reafirma su compromiso a largo plazo con Argentina”, indicó la firma.

Fuentes de Aduana señalaron a PERFIL que el comunicado de la empresa es un aval a las investigaciones que se vienen realizando.

La semana pasada, la Aduana informó que el Juzgado Federal de Campana imputó a la compañía por “facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario —SYNGENTA AGRO URUGUAY S.A.— con domicilio en Montevideo, República Oriental del Uruguay. La empresa uruguaya y la argentina responden al mismo grupo económico, SYNGENTA AG, con sede en Basilea, Suiza”.

La Aduana, conducida por Guillermo Michel, hombre de confianza de Massa, le reclama a la productora de agroquímicos "haber presentado documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería al país. En efecto, la investigación ha constatado diferencias entre los valores documentados en Estados Unidos y los registrados ante la Aduana argentina”.

Antonio Aracre prendió el ventilador

Según Aracre, la difusión de la denuncia “me suena raro. Con 37 años en la compañía y 12 de CEO, nunca pisé Tribunales”, dijo.

“Pero si Aduana cree que hay algo mal liquidado, algo mal hecho, está en todo su derecho de analizar y ver. Yo ya no tengo nada que ver con la empresa, es una multinacional y la conozco, sé que lo que haya que hacer lo va a hacer porque es una empresa que no está para ganar dinero con la evasión de impuestos, sino con la venta de sus productos”, aseguró.

