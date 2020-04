Fake news, trolls y otros encantos: el nuevo libro de Calvo y Aruguete

Leandro Bruni

El Suplemento Educación entrevistó al doctor en Ciencia Política por la Universidad de

Northwestern y profesor en la Universidad de Maryland-College, Ernesto Calvo y a la

doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora

del Conicet, Natalia Arugete para recorrer junto a ellos su nuevo libro “Fake news,

trolls y otros encantos. Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales” (Siglo

XXI).



Como se explica en “Fake news, trolls y otros encantos” (Siglo XXI) existe una tensión

en los usuarios de redes sociales entre querer estar en ellas, pero a la vez en

detestarlas. Cuando uno entra a redes como Twitter, Facebook o Instagram está

cediendo su derecho a la privacidad ya que las fotos o el contenido que subimos

llegan, potencialmente a todos. ¿Qué es lo que hace que no podamos salir de las

redes? ¿Qué las vuelve tan atractivas?



Ernesto Calvo: En una encuesta que realizamos en estos días, midiendo el consumo de

redes sociales, un 36% de los encuestados indicó que se conectaba para mantenerse

informado o porque quería hablar de política en tanto que un 41% lo hacía para saber

lo que hacen sus amigos y sus familias. El resto lo hizo porque estaba aburrido entre

otras opciones de menor peso. Es decir, el principal motivo para conectarnos es social

y el segundo es cognitivo. Participar en las redes nos permite estar socialmente

acompañados, a las 12 del mediodía y también a las 2 de la mañana, lo cual es

placentero. Al mismo tiempo, la socialización a las que nos somete tiene mecanismos

de manipulación y violencia que son distintas a las que caracterizan a los encuentros

cara a cara. Ello describe no solo la manipulación y violencia que recibimos sino

también la que ejercemos.



En los últimos años los usuarios se están informando cada vez más con las redes

sociales, pero a diferencia de lo que pasa con los medios tradicionales, pareciera que

“nadie” regula el contenido que nos llega en las redes. ¿Quién establece la agenda en

las redes? ¿Existe una especie de “Diario de Yrigoyen” del siglo XXI, en el que cada

uno lee lo que quiere leer?

Natalia Aruguete: Las redes sociales están muy lejos de prometer una esperanza

renovada de pluralismo comunicacional. Ningún usuario, por mucho poder que

detente, puede acceder a todo el contenido que circula. Ese acceso limitado es

administrado por algoritmos que procesan gran cantidad de piezas de información y

seleccionan aquellas que más se ajustan a nuestras preferencias y describen nuestras

creencias. La pregunta sobre el establecimiento de la agenda apunta a la brecha entre

la oferta y consumo de noticias, que hoy toma una forma distinta: aquellos contenidos

que no se consumen no circulan. La actual brecha de las noticias varía según la región

de la red —o la “burbuja de filtro”— que estemos analizando, y responde a las

decisiones de los usuarios relativas al tipo de mensajes que comparten, los temas

sobre los que discuten y los encuadres que definen situaciones. En esas zonas de las

redes, en efecto, cada usuario recibe su Diario de Yrigoyen. Alberga una versión

aumentada de lo que expresa en su perfil, de los mensajes que suele “gustar” y de los

mensajes que va expresando en su recorrido por una comunidad virtual en la que

“todos son mayoría”.



Los políticos suelen decir que no utilizan trolls. En definitiva, y como se solía decir de

las brujas, “no existen, pero que los hay los hay” ¿Existen los trolls? ¿A qué se

dedican? ¿Consideran que son efectivos?



NA: Un troll es un usuario —puede ser un usuario fake o no—, que ataca y confronta

con otros, con la intención de mostrar poder: acosar, intimidar y, de esa forma, vaciar

de contenido la arena de discusión. Los ataques virtuales no necesariamente son

ejercidos por usuarios no verificados, también hay dirigentes políticos muy instalados y

celebrities mediáticas, entre otros, que se dedican a enlodar el espacio político. Trump

es un buen ejemplo, pero también tenemos ejemplos vernáculos elocuentes. El ataque

en redes puede ser muy efectivo cuando la conversación se ha polarizado. En esas

ocasiones, la estrategia de fake news —que la distinguimos de las noticias falsas,

donde el foco está puesto en la falta de verificación involuntaria sobre el contenido—

puede tener acogida en aquellas comunidades que, mediante esos discursos,

confirman sus cosmovisiones y valores. Esa acogida es posible gracias a la resonancia

cultural que esa fake news, así como cualquier otro tipo de mensajes, mantiene con el

“mundo de la vida” dominantes en esa comunidad.



¿En qué medida podríamos decir que las redes se alimentan de emociones negativas

(odio, miedo, etc.) y positivas (alegría, esperanza, etc.)?



NA: Cuando hablamos de polarización no aludimos a la posición de las personas

alrededor de los asuntos o de determinadas decisiones políticas, que una persona

toma después de un análisis racional exhaustivo. La polarización afectiva se refiere a

cómo los discursos nos interpelan emocionalmente, cómo afectan nuestros odios,

aunque también nuestras alegrías y en qué medida inducen nuestras tristezas. A

menudo, nuestra reacción en las redes responde a las emociones que nos despiertan

determinados mensajes. Odiamos las redes porque son espacios de propagación de

mensajes de odios, de intolerancias y de operaciones políticas, las odiamos porque el

flujo discursivo nos afecta emocionalmente. Y sin embargo, esos mismos sentimientos

nos impiden salir de ellas.



SE: La polarización no es un fenómeno nuevo, ya que solo en la política argentina nos

acompaña desde tiempos coloniales. ¿Qué es lo novedoso de la polarización en

tiempos de redes sociales? ¿Puede existir redes sociales sin polarización?



NA: En efecto la polarización no es nueva. Lo novedoso en las redes es que se conjugan

la velocidad en los mensajes que son circulados, la capacidad de propagación de

discursos que calan hondo en ciertas comunidades por la coherencia que mantienen

con la percepción del mundo que habita esa comunidad. Ahora bien, esa reacción

subjetiva es consolidada por la dinámica estructural de las redes sociales. Tal como

mostramos en el libro a través del análisis de diversos eventos políticos ocurridos en

Argentina, Brasil y Estados Unidos, las burbujas de información muestran que los

individuos no solo procesan los mensajes guiados por sus prioridades ideológicas y sus

intereses conscientes, sino que forman vínculos con sus pares en línea movidos por la

dinámica topológica de las redes sociales. Concretamente, los filtros personalizados de

los algoritmos virtuales seleccionan los mensajes y los distribuyen atendiendo a la

medida de las preferencias de cada usuario.



En “Fake news, trolls y otros encantos” (Siglo XXI) mencionan algunos eventos que

fueron muy trascendentales para la opinión pública en el país como el caso

Maldonado, Ni una Menos, Aborto legal, entre otros. ¿Cuáles son las conclusiones de

analizar esos episodios mirando las redes?



EC: Al analizar estos distintos episodios, tratamos de ejemplificar casos en los que las

redes sociales se ven polarizadas y casos en los cuales existe mayor consenso y menor

violencia. Las conexiones que observamos en las redes sociales tienden a ser estables,

dado que nosotros pocas veces cambiamos de amigos. Por tanto, el “cableado” de las

redes es siempre relativamente similar. Sin embargo, hay procesos políticos en los que

la interacción ENTRE comunidades casi desaparece, como en Maldonado, y hay otros

en que estas interacciones entre comunidades son frecuentes, como en NiUnaMenos.

La pregunta es porque algunas formas de activación de la red son polarizantes y otras

no. La primera parte del libro está dedicada a entender este problema, mostrando

como los vacíos informativos (como completamos la frase) puede estar polarizada o

no. Si vemos un tuit de C5N que dice “Otra vez Peronismo!” y lo comparamos con un

tuit de TodoNoticias que dice “Otra vez Peronismo!”, la misma frase es interpretada

como positiva en C5N y como negativa en TodoNoticias. Eso se debe a que los vacíos

informativos (lo que no “leemos”) es llenado con información auxiliar como, por

ejemplo, la posición en otras noticias que fueron expresadas por C5N y por

TodoNoticias. En cambio, si ambos medios dicen: “Otra vez el aborto en discusión!”, la

información previa que tenemos sobre ambos medios no nos permite completar la

frase. Esto ocurre porque hay temas (“issues”) que no operan en la misma dimensión

ideológica. Y así como no todo vacío informativo es llenado con contenido político, no

toda narrativa que proponen las autoridades de una red --por ejemplo, Trump entre

los Republicanos-- es igualmente aceptable para su comunidad de pertenencia. En el

libro, mostramos el tipo de contenidos, y el tipo de autoridades, que explican que la

red pueda estar polarizada o no polarizada al activar contenidos sobre distintos temas.



SE: Si tuvieran que advertirle o recomendarle qué hacer a un político y a una persona

común sobre las redes, las fake news y los trolls, ¿qué le anticiparían a cada uno de

ellos?



El problema de los trolls en las redes sociales no son los ataques sueltos, individuales,

sino las formas coordinadas de la violencia. Muchas veces hemos recibido pedidos

para analizar porque un colega periodista, un investigador o un político es atacado “en

manada” por decenas o cientos de cuentas al mismo tiempo. Estas formas organizadas

de la violencia, en su gran mayoría, no son respuestas individuales a un mensaje

impropio, sino formas organizadas de intervención política cuyo objetivo es “expulsar”

a los usuarios de la red. Después de cada uno de estos ataques, las víctimas reducen su

actividad, se privatizan, pensando que en algún lugar ellos son responsables por el tipo

de reacción violenta de estos grupos de usuarios. La respuesta en estos casos empieza

por no responder a esos ataques, dado que cada respuesta aumenta la visibilidad de

los trolls. Hay que empezar por responsabilizar a las plataformas, utilizando las

opciones de bloquear y de reporte contra las cuentas que ejercen esta violencia,

sentando precedentes que eventualmente terminan en la suspensión. Cuanta más

gente bloquea las operaciones políticas, más limitaciones tienen esas cuentas para

propagar sus mensajes. Bloquear a las formas de violencia verbal en redes no es

cercenar la libertad de expresión, sino ejercer un acto de defensa de acciones

comunicativas democráticas. No hay que “responder” a los actos de violencia en tuits,

sino con herramientas para proteger al espacio comunicativo de esos actos de

violencia. De allí la expresión “No alimente trolls”, dado que el espacio comunicacional

de los trolls se agranda si les contestamos, porque quedan incorporados a la discusión

cuando en realidad debe protegerse el espacio comunicativo de estas intervenciones.

La respuesta del troll posiblemente sea un insulto acompañado de una chicana, del

estilo de “Mira que mierda que sos que no aceptas ideas que son distintas de las

tuyas”. No hay que pisar el palito, el troll no está interesado en una discusión

democrática y tampoco es cierto que uno tiene que tener discusiones democráticas

con cualquier persona que se planta con un garrote enfrente tuyo.



*Politólogo, sociólogo, docente e investigador (UBA) @leandro_bruni