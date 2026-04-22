IA y estrategia electoral: el curso de Durán Barba y Santiago Nieto en la USBA

En un contexto donde la inteligencia artificial, los algoritmos y las redes sociales transforman la manera en que se construye la opinión pública, las campañas políticas enfrentan un escenario completamente distinto al de años anteriores. Frente a este cambio de paradigma, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) lanza una nueva edición del curso “Cómo sobrevivir a una campaña política en la era de la inteligencia artificial”, dictado por Jaime Durán Barba y Santiago Nieto.

El programa comenzará el 15 de julio y contará con una duración de 12 clases, en las que se propondrá un recorrido integral por los principales desafíos de la comunicación política contemporánea. La propuesta busca combinar herramientas teóricas con aplicaciones prácticas, orientadas a entender cómo se diseñan, ejecutan y adaptan las estrategias en un entorno digital en constante evolución.

A lo largo del curso se trabajará sobre los ejes centrales que hoy definen una campaña: la construcción de liderazgo, la segmentación de audiencias, el uso estratégico de las redes sociales, la gestión de crisis y el análisis del comportamiento del electorado. A esto se suma un enfoque específico en el rol de la inteligencia artificial, tanto en la producción de contenidos como en la circulación de información y la toma de decisiones basada en datos.

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La capacitación está dirigida a profesionales de la comunicación, consultores políticos, periodistas, equipos de campaña, dirigentes, funcionarios y estudiantes, así como a todas aquellas personas interesadas en comprender el funcionamiento de las campañas en la actualidad y anticiparse a los cambios que vienen.

Jaime Durán Barba, uno de los consultores políticos más influyentes de la región, aportará su experiencia en el diseño de estrategias electorales en distintos países de América Latina, mientras que Santiago Nieto sumará una mirada complementaria vinculada a los nuevos escenarios digitales y tecnológicos que atraviesan la política actual.

El curso se enmarca dentro de la propuesta académica de la USBA, una institución impulsada por la Fundación Perfil que se caracteriza por ofrecer formación en comunicación dentro de un ecosistema profesional real, en contacto con medios y dinámicas del mundo laboral.

De esta manera, la universidad continúa ampliando su oferta de programas vinculados a la comunicación política, incorporando temáticas clave para comprender el presente y el futuro del vínculo entre política, tecnología y sociedad.

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