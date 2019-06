La radio como oportunidad de integración

“La radio, próxima a cumplir un siglo de vida, nos vuelve a sorprender. Ya no se trata del medio que entretiene, que informa o acompaña. Esta vez la radio incluye, integra, sana. Suena exagerado, pero las experiencias de radio hecha por personas con discapacidad intelectual o incluidas en el espectro autista así lo verifican”. Así lo expresa el periodista y escritor Héctor Yudchak, autor del libro Somos Capaces, obra que relata las experiencias del proyecto Radiarte, iniciativa creada y coordinada por Matías Nirenberg que actualmente comprende una serie de talleres y tres programas de radio que se emiten los días sábado por Viaducto Radio (emisora web) y en los que participan cerca de treinta jóvenes, la mayoría de ellos con discapacidad intelectual.

“La iniciativa radial-inclusiva generó en jóvenes y adultos con discapacidad la posibilidad de insertarse en un medio de comunicación on line. Es súper motivante para los radiómanos ocupar ese espacio, ese protagonismo. Les eleva el autoestima, los ayuda a enriquecer su vocabulario mejorando así su comunicación con los demás y a integrarse a un verdadero grupo de pertenencia”, expresa Nirenberg.

Para conocer más sobre la experiencia, el Suplemento Educación dialogó con Yudchak acerca de cómo la radio puede ser un espacio para generar nuevas oportunidades para la integración social y el aumento de la autoestima de jóvenes y adultos.

¿Cómo surge la idea de este nuevo libro?

Tomé contacto con el proyecto de Matías Nirenberg que hoy conocemos como Radiarte hace unos diez años, cuando fui invitado junto a Mario Portugal al programa Palabras en Conjunto, hecho por jóvenes con discapacidad , a raíz de la aparición de nuestro libro Hacer Radio, Guía Integral. Contradiciendo mis prejuicios, la entrevista resultó muy interesante, y los conductores, varios, nos hicieron preguntas nacidas de una estimulante curiosidad. Recuerdo también lo llamativo que me resultó que Matías, el comunicador que coordinaba el programa, no hacía micrófono, siendo los jóvenes quienes enfrentaban esa tarea. A partir de allí, me mantuve en contacto periódicamente con él hasta que hace unos tres años decidimos en conjunto que ese trabajo y, fundamentalmente los efectos que provocaba en sus integrantes, merecía ser registrado sistemáticamente en un libro.

La idea original fue relatar la cronología, la historia de Radiarte, desde sus comienzos allá por el año 2001, en medio de la crisis social, hasta el presente. Un camino plagado de dificultades y también de grandes satisfacciones y en el que se verificaban las transformaciones, los cambios que se registraban en los “radiómanos” (como gustan llamarse quienes integran los programas): mejoras en la comunicación, mayor integración social y aumento de la autoestima, entre los más notables. Durante la construcción del texto surgió la idea de profundizar estos conceptos, investigando y dando cuenta de otras experiencias similares en Argentina y también en otros países. La obra pasó de la cronología al ensayo, de alguna manera. ¿Hacer radio puede cambiarle la vida a las personas con discapacidad intelectual? Afirmo que sí, en parte porque ellos mismos me lo dijeron y sus familias lo confirmaron. Porque esos cambios no sólo se presentan en el espacio radial, Se extienden, y he aquí la clave de la importancia de esta práctica, a su vida cotidiana.

Somos Capaces es, por un lado, un homenaje al trabajo incansable, amoroso y sacrificado de Matías Nirenberg y un grupo de colaboradores – sin olvidar el apoyo de las familias de los “radiómanos” - y, por el otro, una obra que intenta estimular en otros profesionales que trabajan en el ámbito de la radio y de la discapacidad, sobre el potencial de este medio en el proceso de desarrollo personal y social de estas personas, a las que tanto les cuesta todo en nuestra sociedad.

¿Por qué destacas el trabajo de Radiarte?

Sin restarles valor a otras experiencias que describo en el libro y a muchas más que se desarrollan en el mundo, Radiarte, el proyecto de Matías Nirenberg, presenta, a mi humilde entender, dos características notables: la permanencia en el tiempo y el rol protagónico de los participantes en cada programa de radio. De los tres programas que actualmente integran Radiarte, Palabras en Conjunto lleva catorce años ininterrumpidamente en el aire, una continuidad nada habitual en casi cualquier proyecto comunicacional. Por otra parte, lo que me había llamado la atención en mi primer contacto con ese programa, es decir la ausencia de un periodista o locutor a cargo de la conducción, no es un hecho casual, tiene que ver con una decisión de Matías y sus colaboradores de brindarle verdadero protagonismo a sus discípulos, quienes previamente realizan talleres de capacitación en el lenguaje radial. Sin menospreciar otros abordajes y modalidades, es común que los programas de radio integrados por personas con discapacidad sean conducidos por un periodista, locutor o psicólogo que “habilitan” la participación de aquellos, a realizar sus “columnas”, pero sin tomar mayores decisiones sobre el devenir del programa.

¿Existen otras experiencias?

Obviamente Radiarte no es el único emprendimiento de radio hecho con o por personas con discapacidad. Investigué y me puse en contacto con profesionales de Argentina y otros países. Somos Capaces incluye un capítulo en el que esos profesionales cuentan sus experiencias. Hay notables coincidencias sobre los efectos positivos a los que ya me referí, lo que dio mayor solidez a la idea fundamental del libro: hacer radio produce beneficios comprobables a personas con discapacidad intelectual.