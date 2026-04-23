La USBA ofrece una carrera de Comunicación con práctica profesional desde el inicio

Las Licenciaturas en Comunicación Periodística y Comunicación Institucional de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) permiten estudiar dentro de un entorno único: la redacción multimedia de Editorial Perfil, donde los estudiantes acceden a pasantías rentadas y prácticas profesionales desde el inicio de la carrera.

Este modelo de formación combina teoría y experiencia real, permitiendo a los alumnos integrarse a las dinámicas de producción de contenidos en medios y comprender cómo funciona la comunicación en contextos profesionales.

La Licenciatura en Comunicación Periodística (4 años) está orientada a la formación de profesionales para desempeñarse en medios digitales, gráficos y audiovisuales. El plan de estudios incluye materias como Escritura periodística, Producción de contenidos, Análisis del discurso, Semiología, Marketing y tecnologías de nuevos formatos, junto a talleres prácticos en todos los años, donde los estudiantes desarrollan contenidos reales y proyectos periodísticos propios.

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Por su parte, la Licenciatura en Comunicación Institucional (4 años) prepara a los estudiantes para trabajar en empresas, organizaciones y organismos públicos, con una formación enfocada en la planificación estratégica de la comunicación, comunicación interna, relaciones públicas, marketing y gestión institucional. Además, incorpora proyectos de comunicación institucional aplicados, que permiten llevar la teoría a la práctica.

Ambas carreras cuentan con turno mañana y turno noche (lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 18:30 a 21:30), lo que permite compatibilizar el estudio con el trabajo u otras actividades.

El entorno de formación de la USBA, con sede en California 2731, en el barrio de Barracas, incluye medios como Perfil.com, Revista Noticias, Caras, Fortuna, Net TV, Canal E y Radio Perfil, brindando una experiencia directa con el mundo profesional y contacto permanente con periodistas y comunicadores en actividad.

Si querés estudiar Comunicación con prácticas reales, experiencia en medios y rápida salida laboral, esta es tu oportunidad.

Cupos limitados – Inscripción abierta

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