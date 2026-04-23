Durán Barba propone un curso para entender la transformación de la política con IA

La irrupción de la inteligencia artificial está modificando de manera acelerada el funcionamiento de las campañas políticas. Desde la producción de contenidos hasta la segmentación del electorado, pasando por la circulación de información en redes sociales, las herramientas tecnológicas están transformando las reglas del juego.

En este contexto, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) lanza una nueva edición del curso “Cómo sobrevivir a una campaña política en la era de la inteligencia artificial”, dictado por Jaime Durán Barba y Santiago Nieto.

El programa comenzará el 15 de julio y tendrá una duración de 12 clases, en las que se abordarán los principales ejes de la comunicación política contemporánea, con una mirada puesta en los desafíos actuales y las tendencias que marcarán el futuro.

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A lo largo del curso se analizará cómo se construyen hoy las estrategias de campaña en un entorno donde la velocidad de la información, la personalización de los mensajes y el uso de datos son factores centrales. También se trabajará sobre la gestión de la imagen pública, la relación con los votantes, la planificación estratégica y la toma de decisiones en escenarios de alta exposición mediática.

Uno de los focos principales será el impacto de la inteligencia artificial en la política: su uso para generar contenidos, automatizar procesos, analizar comportamientos del electorado y, al mismo tiempo, los desafíos que plantea en términos de desinformación y construcción de agenda.

La propuesta está dirigida a profesionales de la comunicación, consultores políticos, periodistas, dirigentes, funcionarios, equipos de campaña y estudiantes, interesados en adquirir herramientas para desenvolverse en un ecosistema político cada vez más atravesado por la tecnología.

Con una extensa trayectoria en el asesoramiento de campañas en América Latina, Durán Barba compartirá su experiencia en el diseño de estrategias electorales, mientras que Santiago Nieto aportará una visión actualizada sobre el cruce entre política, innovación y transformación digital.

El curso se inscribe dentro de la propuesta académica de la USBA, que apuesta por una formación vinculada a las prácticas reales del campo profesional y orientada a los desafíos del presente.

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