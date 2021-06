Los chicos del Conurbano bonaerense vuelven a las escuelas

Las clases presenciales en los municipios del Conurbano Bonaerense se reanudarán este miércoles 16 de junio, tal como anunció el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el viernes.

A través de una conferencia de prensa brindada desde la sede de la Casa de Gobierno provincial, Kicillof aseguró que la iniciativa oficial cuenta con el respaldo de los gremios de docentes, con cuyos líderes mantuvieron este viernes una reunión virtual.

El ciclo escolar fue suspendido el 19 de abril, a partir de las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández con el objetivo de detener el aumento de contagios y muertes producto de la pandemia de coronavirus.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Vamos a volver al esquema de antes de la suspensión, con protocolos, distanciamiento y acomodamientos de horarios", puntualizaba Kicillof. Sin embargo, mientras que unos celebran la decisión, otros se niegan rotundamente a acatarla.

El secretario gremial de la Federación Nacional Docente (FND), Francisco Torres, calificó como "fuera de lugar" la reanudación de clases presenciales en las escuelas bonaerenses del AMBA, al sostener que en la Provincia se elevó la "alerta epidemiológica".

Torres aseveró que "el propio presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su par de la Provincia, Carlos Bianco, reconocieron que la educación presencial incrementa fuertemente la circulación del virus".

El ciclo escolar en el Área Metropolitana de Buenos Aires fue suspendido el 19 de abril.

Por su parte, las escuelas privadas agrupadas en territorio bonaerense destacaron el anuncio del regreso a las clases presenciales durante esta semana en el Conurbano, aunque pidieron que "ocurra lo mismo en los 74 distritos del interior provincial".

La solicitud procedió a ser difundida mediante la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA) y en todo el país a través de la Junta Nacional de Enseñanza Privada (JUNEP).

"Debemos tener en cuenta que esta apertura es parcial y de ninguna manera es el fin de las restricciones, pero marca una previsibilidad, un camino de regularización, de volver a las rutinas luego de un 2020 con 160 días sin clases presenciales", remarcaron.

Cuáles son los 62 distritos de la Provincia de Buenos Aires que regresan a la presencialidad

Bajo la misma línea, El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, definió como un "genocidio educativo" la decisión del Gobierno bonaerense de mantener suspendida la presencialidad en las escuelas del interior provincial.

"El ministro de educación de la Nación (Nicolás Trotta) reconoció que un millón de chicos, adolescentes y niños habían perdido el contacto con la escuela. Eso es un genocidio educativo", afirmó Iguacel.

"Hace un año y medio que no tienen clases de ninguna manera, porque no tienen conexión y a lo sumo tienen media horita cada quince días con un cuadernillo. Están en segundo grado y no saben leer", se quejó.

El intendente de Capital Sarmiento, Javier Iguacel.

Frente a los reclamos y críticas, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió el sistema de fases y apuntó a los intendentes de Juntos por el Cambio que reclaman la vuelta a la presencialidad en toda la provincia.

"Para poder sostener la presencialidad escolar todavía tenemos que hacer un esfuerzo", subrayó. Insistió en que los municipios de General Pueyrredón, Pinamar y Bahía Blanca "siempre tuvieron un comportamiento de negar la epidemia y los cuidados".

JFG