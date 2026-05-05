USBA en la Feria del Libro: cómo participar por becas y conocer sus carreras

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) participa con un stand propio donde combina información académica, actividades y oportunidades para futuros estudiantes.

El espacio está ubicado en el Pabellón Ocre, stand 3242, y funciona como un punto de encuentro para quienes estén interesados en estudiar comunicación y conocer cómo es formarse dentro de un entorno profesional real.

Una propuesta pensada para el mundo actual

USBA se diferencia por su modelo educativo, que integra formación teórica con práctica en medios de comunicación. De esta manera, los estudiantes adquieren experiencia desde el inicio de la carrera y se preparan para un mercado laboral en constante transformación.

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Durante la feria, los visitantes podrán conocer en detalle las licenciaturas en Comunicación Institucional y Comunicación Periodística, así como también resolver dudas sobre la cursada, salida laboral y perfil profesional.

Inscribirse y participar por becas

Uno de los ejes principales de la presencia de USBA en la feria es la posibilidad de acceder a becas para estudiar en la institución. Quienes estén interesados ya pueden completar el formulario de inscripción y participar.

Formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQUY-Fj2C9CxPsbIoSVG4ripy7zAp0Rgb7tCX6VI_mrfE_Yg/viewform

Un espacio para acercarse a la universidad

El stand no solo ofrece información, sino también una experiencia directa con la universidad: contacto con el equipo, orientación personalizada y la posibilidad de dar el primer paso hacia una carrera en comunicación.

¿Dónde encontrar a USBA?

Stand 3242 – Pabellón Ocre, La Rural