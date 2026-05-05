La secretaría de Hacienda de la UBA denuncia que el Gobierno está ahogando a los hospitales

El secretario de Hacienda de la UBA Matías Ruiz advirtió que “al 5 de mayo no se transfirió un solo peso” para gastos operativos de los hospitales universitarios y denunció que el Gobierno “no está cumpliendo” con el presupuesto aprobado. En ese contexto, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), alertó que los centros de salud “no están para funcionar más allá de un mes y medio” y que hoy operan “acumulando deuda con proveedores”, con menos cirugías y turnos, en medio de un recorte real del 30% y una sostenida pérdida salarial.

Matías Ruiz es contador público graduado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como secretario de Hacienda y Administración de la UBA.

Me gustaría, si nos puede hacer una especie de síntesis de la situación de las universidades respecto del conflicto con el gobierno, la cantidad de recursos que no están recibiendo y cómo se las arreglan.

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Posiblemente recordarás allá por diciembre del año 2025, cuando en el Congreso se trató el presupuesto 2026. Desde la UBA señalamos que las partidas para gastos operativos de hospitales universitarios venían con un recorte en términos reales del 30%. Ese recorte terminó consumado. Hoy tenemos la novedad de que, estando al 5 de mayo, de ese presupuesto ajustado que se aprobó, al día de la fecha no se transfirió un solo peso de los gastos operativos para que funcionen los hospitales universitarios. Repito: 5 de mayo, no hay ninguna transferencia por parte del gobierno nacional para que funcionen de manera operativa los hospitales universitarios. En ese contexto, la verdad es que la situación es de extrema gravedad.

Estamos en diálogo permanente desde la universidad con los directores de los hospitales universitarios. Hablo del Hospital de Clínicas, hablo del Instituto Ángel Roffo, en donde se trata oncología, hablo del Instituto Lanari, del Vaccarezza, del Taquini. Esta mañana, los directores de los tres hospitales más grandes de la Universidad de Buenos Aires dieron una conferencia de prensa en donde señalaron la dificultad de la situación, en donde señalaron que hoy los hospitales no están para funcionar más allá de un mes y medio vista y pedirle al gobierno nacional que recapacite la situación vinculada a los gastos operativos de los hospitales.

Era una noticia que el gobierno nacional no estaba cumpliendo con la ley de financiamiento universitario. En este caso, lo que se observa es que tampoco está cumpliendo con la ley de presupuesto 2026 que el propio gobierno diseñó y que el Congreso aprobó, en lo que tiene que ver con los gastos operativos de los hospitales. Y en un contexto de crecimiento de la inflación en los últimos meses, lo que complejiza muchísimo la operación de los hospitales, que hoy están funcionando acumulando deuda con los proveedores, básicamente de insumos médicos, en donde están funcionando con la recaudación menor que llega por parte de obras sociales, prepagas, con algunas donaciones y no mucho más que eso.

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¿Cómo siguen? Porque si durante 5 meses no reciben los recursos, trato de imaginarme en una actividad privada: ninguna organización resistiría 5 meses sin recibir los recursos.

No, justamente de eso se trata. Ese fue el planteo que hicieron los directores de los hospitales, en donde lo que se ve es una reducción en términos de cantidades de las atenciones que se hacen. Se postergan las cirugías, se van distanciando y postergando los distintos turnos. Los hospitales funcionan a un porcentaje de entre el 30 y el 50%, de acuerdo a los servicios y especialidades, de su capacidad operativa. Pero la situación se tensa cada vez más. Los proveedores pueden construir paciencia durante un tiempo, pero es insostenible pensar que la situación de los hospitales universitarios puede continuar de esta manera.

Y esta situación que nosotros planteamos acá, vinculada a los gastos operativos, convive con una crisis en materia de salarios que no tiene antecedentes en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Así como los profesores universitarios perdieron en estos 2 años y meses, desde diciembre de 2023, prácticamente la mitad de su salario, lo mismo sucede con los médicos, lo mismo sucede con los cirujanos en los hospitales, en el Roffo, en el Lanari, en el Clínicas, que perdieron prácticamente la mitad de su salario en los últimos 2 años y algunos meses.

En los últimos 18 meses, todos los meses, los salarios de los médicos y de los profesores universitarios perdieron con la inflación. Cada mes que pasa, la pérdida salarial, en lugar de disminuirse, se sigue profundizando. Tenemos un frente de dificultad seria por el lado de lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, de los gastos operativos, pero también con lo que tiene que ver con el frente salarial.

Entiendo el tema salarial, pero si yo no lo entendí mal, lo que usted me dice es que no le mandaron, excepto los salarios, los fondos del presupuesto durante 5 meses. Le mandaron cero.

Aunque suene irreal, es tal cual lo decís. No giraron los fondos operativos para hospitales universitarios de enero, de febrero, de marzo, de abril y ahora, comenzando el mes de mayo. Es así como decís, suena increíble, pero es así como decís. Y como te decía hace unos minutos, hoy los hospitales están funcionando, acumulando deuda con los proveedores, restringiendo la cantidad de atenciones, consultas, cirugías que se dan, a partir de donaciones y con la recaudación que llega de las obras sociales y de las prepagas por la atención de pacientes con cobertura.

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¿Cómo era el año pasado? O sea, hoy llevan 5 meses de retraso. ¿Antes pagaban todos los meses o también venían con un retraso?

En general sí sucede, por ahí, que todos los años, hasta que aparecen las primeras resoluciones administrativas, por ahí pasan 30, 45 días, pero no este caso de 4 o 5 meses. Después, durante el año, en general, las partidas a la universidad llegan a mes vencido, a lo sumo dos meses de retraso, pero en general no mucho más que eso, que va permitiendo el funcionamiento ordinario de la universidad, en este caso de los gastos de funcionamiento.

Cabe destacar, ante la pregunta, que por una vía llega lo que tiene que ver con los salarios, que se pagan todos los meses, y por otro lado, los gastos operativos. En general, los salarios son transferidos en fecha y pagados en fecha, con un recorte de 50%, como decíamos hace unos minutos, pero en fecha. Y lo que tiene que ver con gastos operativos siempre tiene un pequeño margen de tiempo que oscila entre el mes, los dos meses, pero esto de que no haya ninguna transferencia, habiendo empezado el mes de mayo, por lo menos desde que me toca tener grado de responsabilidad en la universidad, en lo que tiene que ver con hospitales universitarios, no ha sucedido nunca.