El centenario de Alfredo Di Stéfano: el jugador total que cambió para siempre la historia del fútbol europeo

El 4 de julio de 1926 nació en el barrio de Barracas, Buenos Aires, Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé, considerado uno de los futbolistas más extraordinarios de todos los tiempos.

Conocido mundialmente como "La Saeta Rubia", su figura se inscribe junto a la de Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff en el Olimpo del siglo XX, debido a una condición de "futbolista total" que le permitía defender, organizar el juego y definir en el área con idéntica solvencia.

Hijo de un exfutbolista de River, Di Stéfano se crió en los potreros de Flores y el entorno rural de Cardales, donde forjó una resistencia física inusual para la época. En 1944 ingresó formalmente a las divisiones inferiores del club de Núñez, debutando en la primera división el 15 de julio de 1945 bajo la dirección técnica de Carlos Peucelle, en un encuentro frente a Huracán.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cruces de octavos de final del Mundial 2026: así quedó el cuadro tras las clasificaciones de Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica

Alfredo Di Stéfano: la consolidación en River Plate y el exilio dorado en el Millonarios de Bogotá

Ante la falta de continuidad por la presencia del titular Adolfo Pedernera, Di Stéfano fue cedido a préstamo a Huracán para la temporada 1946, donde anotó 10 goles en 25 partidos. Su rendimiento obligó a River Plate a repescarlo en 1947 para integrar la delantera conocida como "La Máquina", ocupando el puesto de centrodelantero en un equipo que se consagró campeón nacional y donde él se coronó máximo goleador del torneo con 27 tantos.

Ese mismo año, el delantero vistió por única vez la camiseta de la Selección Argentina durante el Campeonato Sudamericano de Guayaquil, en Ecuador. Di Stéfano convirtió 6 goles en 6 partidos disputados, logrando el título continental en lo que significó su única experiencia oficial con el representativo nacional de su país natal.

Conocido mundialmente como "La Saeta Rubia", su figura se inscribe junto a la de Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff en el Olimpo del siglo XX

En 1949, una huelga general de futbolistas paralizó el campeonato argentino en reclamo de mejoras salariales y la libertad de contratación. Ante la falta de acuerdo con los dirigentes locales, Di Stéfano encabezó un masivo éxodo de figuras hacia la liga pirata de Colombia, incorporándose al Millonarios de Bogotá, club donde conquistó cuatro títulos de liga y anotó más de 140 goles.

La polémica transferencia a España y los años de gloria en el Real Madrid

El éxito internacional de Millonarios motivó una gira europea en 1952 que incluyó un partido frente al Real Madrid por las bodas de oro del club español.

La actuación de Di Stéfano desató una intensa disputa legal y dirigencial entre el club madrileño y el Barcelona por quedarse con sus derechos federativos, un conflicto que debió dirimir la FIFA y que concluyó con el desembarco del argentino en la capital española en septiembre de 1953.

Bajo la presidencia de Santiago Bernabéu, la llegada de "La Saeta Rubia" transformó la historia del Real Madrid, que arrastraba una sequía de dos décadas sin ganar la liga local. Di Stéfano debutó el 23 de septiembre de 1953 y lideró un equipo que rompió el predominio del Barcelona, obteniendo el campeonato español en su primera temporada tras convertir 27 goles.

Enzo Fernández acelera su salida del Chelsea: "Estamos viendo opciones"

La consagración definitiva ocurrió con la creación de la Copa de Campeones de Europa en 1955. El Real Madrid, capitaneado por Di Stéfano y secundado por figuras como Ferenc Puskás, Raymond Kopa y Paco Gento, conquistó de forma consecutiva las primeras cinco ediciones del certamen continental entre 1956 y 1960, un hito que no volvió a repetirse en la historia del fútbol moderno.

El récord invicto en las finales continentales y el Balón de Oro de Súper Campeón

El atacante argentino estableció una marca histórica al convertir al menos un gol en cada una de las cinco finales consecutivas de la Copa de Europa. Su actuación más recordada tuvo lugar el 18 de mayo de 1960 en el estadio Hampden Park de Glasgow, donde el Real Madrid venció al Eintracht Frankfurt por 7 a 3, con tres anotaciones de Di Stéfano y cuatro de Puskás ante 127.000 espectadores.

Nacionalizado español en 1956, Di Stéfano defendió la camiseta de la Selección de España en 31 partidos, anotando 23 goles, aunque la fatalidad de las lesiones y las eliminaciones previas le impidieron disputar una Copa del Mundo.

Kane sueña con la Bota de Oro: Cómo está tabla de goleadores del Mundial 2026

Su excelencia individual fue reconocida por la revista France Football, que le otorgó el Balón de Oro en los años 1957 y 1959, y el inédito "Súper Balón de Oro" en 1989.

Tras disputar 396 partidos oficiales y marcar 308 goles con la camiseta blanca, el delantero se despidió del Real Madrid en 1964 luego de perder la final de la Copa de Europa ante el Inter de Milán. Di Stéfano cerró su carrera como futbolista profesional jugando dos temporadas en el Espanyol de Barcelona, retirándose formalmente de las canchas en 1966 a los 40 años de edad.

API