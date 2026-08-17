El fallido debut de Lionel Messi en la Selección Argentina: la insólita expulsión a los 47 segundos que inició la leyenda

El 17 de agosto de 2005, el Estadio Ferenc Puskás de Budapest fue el escenario de uno de los episodios más paradójicos de la historia del deporte mundial. En un amistoso internacional frente a la selección de Hungría, la Selección Argentina dirigida por José Néstor Pékerman se imponía 2 a 1 cuando, a los 18 minutos del segundo tiempo, se produjo el esperado debut de Lionel Andrés Messi con la camiseta del equipo mayor.

Tras consagrarse campeón y figura absoluta del Mundial Sub-20 de Holanda semanas atrás, la joven promesa del Barcelona ingresó al campo con el número 18 en la espalda en reemplazo de Lisandro López, generando una enorme expectativa en la prensa internacional.

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Sin embargo, el estreno duró menos de un minuto. En su primera intervención con la pelota, Messi ensayó una de sus características gambetas cortas para eludir la marca del defensor húngaro Vilmos Vanczák, quien lo sujetó de la camiseta para frenar su avance. En el intento por desentenderse del infractor y continuar la jugada, el delantero argentino extendió el brazo impactando de manera leve en el rostro del rival.

El árbitro alemán Markus Merk interpretó la acción como un codazo intencional y le mostró la tarjeta roja directa apenas 47 segundos después de haber ingresado, dejando atónito al cuerpo técnico argentino y desatando el llanto desconsolado de la joven figura en el vestuario.

Del llanto en Budapest a la conquista absoluta del planeta

Aquel trágico desenlace representó una prueba de carácter temprana para el astro rosarino. Lejos de amedrentarse por la polémica expulsión en Europa Central, la rápida intervención del plantel conducido por referentes como Juan Román Riquelme, Roberto Ayala y Javier Mascherano contuvo emocionalmente al joven atacante, quien pocas semanas después reaparecería en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Paraguay para dar sus primeros pasos firmes hacia la consolidación internacional.

En el intento por desentenderse del infractor y continuar la jugada, el delantero argentino extendió el brazo impactando de manera leve en el rostro del rival.



El tiempo se encargó de transformar aquella jornada aciaga en una anécdota singular dentro de una trayectoria inalcanzable. Lo que comenzó con una tarjeta roja en Budapest dio paso a una era de hegemonía donde Messi disputó cinco Copas del Mundo, conquistó la Copa América, la Finalissima y el ansiado título en el Mundial de Catar 2022, convirtiéndose en el máximo goleador y en el jugador con más presencias en la historia del seleccionado nacional.

La lección del comienzo antes de alcanzar la gloria eterna

A más de dos décadas de aquel 17 de agosto de 2005, el debut de Lionel Messi continúa siendo recordado en la cultura popular como la mayor ironía del fútbol moderno. La postal del rosarino desconsolado en el vestuario húngaro se erige hoy como el prólogo perfecto de una historia de perseverancia.

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La efeméride revaloriza la construcción del mayor ícono del deporte contemporáneo. Aquella tarde en Budapest demostró que ni siquiera un arranque accidentado pudo detener el camino del hombre que terminó reescribiendo todos los récords de la Selección Argentina y el fútbol global.

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