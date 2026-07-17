Juan Manuel Fangio y las marcas históricas que todavía ningún piloto pudo quebrar

El 17 de julio de 1995 falleció Juan Manuel Fangio, una de las figuras más influyentes del deporte motor global. En su homenaje, se instituyó en la Argentina el Día Nacional del Automovilismo Deportivo, una fecha destinada a recordar la trayectoria del piloto balcarceño que dominó la primera década de la Fórmula 1 y estableció marcas de efectividad que siguen vigentes más de siete décadas después.

A diferencia de los campeones contemporáneos de la máxima categoría, Fangio construyó su campaña deportiva en una época caracterizada por la extrema precariedad en las medidas de seguridad y una alta tasa de accidentes fatales. Pese a haber debutado en la disciplina a los 39 años, el corredor argentino desplegó una consistencia técnica que lo convirtió en el referente histórico absoluto de la competición.

Campeón con cuatro escuderías distintas y efectividad récord

El principal hito que conserva Juan Manuel Fangio en exclusividad es haber conquistado sus cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) representando a cuatro constructores diferentes: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes-Benz y Ferrari. Ningún otro piloto en la historia de la categoría logró coronarse campeón utilizando monoplazas de cuatro marcas distintas, un logro que resalta su capacidad de adaptación técnica por sobre el rendimiento de un equipo en particular.

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El 17 de julio de 1995 falleció Juan Manuel Fangio. En su homenaje, se instituyó en la Argentina el Día Nacional del Automovilismo Deportivo

Asimismo, el piloto argentino mantiene el promedio de efectividad más alto de la historia de la Fórmula 1. A lo largo de su trayectoria oficial, disputó un total de 51 carreras puntuables, obteniendo la victoria en 24 de ellas. Esta cifra representa un porcentaje de triunfos del 47,05%, una marca estadística que no ha sido superada por ningún corredor posterior, incluidos los máximos campeones modernos de la disciplina.

El récord de poles y la corona de mayor edad de la historia

La efectividad de Fangio también se trasladó a las sesiones de clasificación de los Grandes Premios. El corredor bonaerense obtuvo la pole position en 29 de las 51 competencias en las que tomó parte, registrando un promedio de efectividad del 56,86% en partidas desde la primera posición de la grilla de salida, superando holgadamente los registros históricos de especialistas a una sola vuelta como Jim Clark o Ayrton Senna.

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Finalmente, su quinta y última consagración en la temporada de 1957, obtenida tras su célebre victoria en el circuito alemán de Nürburgring a bordo de una Maserati, lo consagró como el campeón del mundo de mayor edad en la historia de la Fórmula 1. Al momento de asegurar matemáticamente el título de ese año, el piloto de Balcarce contaba con cuarenta y seis años y cuarenta y un días, un récord de longevidad competitiva que permanece inalterado en los registros modernos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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