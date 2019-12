Beatriz Ávila aclaró que no integrará el Frente de Todos

La legisladora Beatriz Ávila, aseguró que los rumores de un paso al Frente de Todos fueron pura operación política y periodística, y agregó que su salida de Juntos Por El cambio se debe a que nunca fue escuchada por los referentes del macrismo.

"Siempre fumos críticos en cosas que considerábamos que desde el Gobierno de la Nación no se hacían bien pero, lamentablemente, del espacio no se escuchaban". dijo. "Creo que no supieron contener a los partidos ni a los diputados del interior. Se centran en un centralismo de puerto y eso es como que ahí terminara todo y el resto del país, nada"; "Quise participar y no me dejaron hablar. En Cambiemos me pidieron que deje de ser Partido por la Justicia Social".planteó.

"Seguiré siendo opositora al Gobierno de Juan Manzur. Este es un interbloque conformado por diputados de partidos provinciales", especificó durante una entrevista con "LA GACETA Central".

La diputada aseguró que "fueron subestimados" por operaciones periodísticas que indicaban que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, estaba detrás de las salidas de los parlamentarios: "habla con todos los diputados, con los 257. Es el presidente de la Cámara y fue elegido por unanimidad. Por supuesto que vamos a hablar con él porque es quien nos representa. Pero el perfil que tiene nuestro bloque, que es absolutamente federal y opositor, es acompañar a lo que nos parezca bueno para los argentinos. También vamos a hacer críticas y daremos nuestros puntos de vista a lo que no cosidremos que será beneficioso".

Bronca en Cambiemos con los diputados que se van del bloque: "Eligieron las prebendas del poder de los Fernández"

En respuesta a estos rumores y reacciones de Macri, Sergio Massa, en su primer día como presidente de la Cámara de Diputados, dijo, "Miguel Pichetto entró por la boleta del PJ, fue su candidato a Vicepresidente y no ví este escándalo".

Apenas se supo que Beatriz Ávila (Tucumán) con los legisladores Pablo Ansaloni (Buenos Aires) y Antonio (Santa Cruz) dejaban sus bancas en el bloque de Juntos por el Cambio para formar parte de Unidad Federal para el Desarrollo, comenzaron las especulaciones y una verdadera batalla en las redes sociales donde el punta pie inicial lo dio el mismo presidente , que calificó la decisión como una “traición a los votantes”.

"Lamento la desafortunada decisión de los diputados Ansaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. #QueDevuelvanSusBancas" escribió en su twitter Macri.

AV CP