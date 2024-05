Inesperado stand up en la embajada británica por una condecoración del rey Carlos III

Fue inesperado –y festejado por cierto–que un acto que presuponía formalidad y cierto protocolo, se convirtiera en un stand up con un guión apoyado en imágenes proyectadas en dos pantallas. En la embajada británica de Buenos Aires, Oliver Galak –responsable de comunicación de la misma– se convirtió en “miembro de la orden del imperio británico”(MBE), con condecoración pertinente y un folio donde el rey Carlos III sella esta incorporación.

Kirsty Hayes, embajadora británica, y Oliver Galak al cerrar con un brindis el "stand up".

El motivo para Oliver Galak ostente desde ahora, una cruz similar a la que los Beatles recibieron en octubre de 1965 –la banda favorita de Galak–fue, según palabras de la embajadora Kirsty Hayes, por el cuidadoso manejo que tuvo para tratar la cuestión del cuarenta aniversario del “conflicto del Atlántico Sur”. Cabe aclarar que, al menos en situaciones como ésta, “Falkands” y “Malvinas” no son palabras que se usan. A esto Hayes sumó el desempeño de Galak durante la Cumbre G-20 que se hizo en Argentina en 2017. Para esa reunión mundial viajó Theresa May, por entonces primera ministra británica. Esa visita fue la primera visita en años que una líder del gobierno hacia a la Argentina.

¿Quién es la médica argentina condecorada por la (fallecida) reina Isabel II?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La formalidad del acto de condecoración quedó reducida a lo arriba mencionado. Y quien inicio a este stand up diplomático fue Mark Kent, el ex embajador británico en Argentina, al que la viralización de una foto suya viajando en un colectivo le dio una visibilidad diferente. Una sucesión de anécdotas, consejos y también algunas frases contundentes respecto al uso innecesario del Twitter dadas a él por Galak fueron parte de un monólogo de poco más de diez minutos.

Condecoración recibida por Oliver Galak de parte del Reino Unido.

A Mark Kent le siguió su reemplazante en Argentina, Kirsty Hayes, quién combinó lo formal con otra sumatoria de los mismo, consejos, anécdotas y la mención de la pasión de Oliver Galak por River que a veces, busca contagiar dentro de la embajada. Y para el cierre, el flamante MBE (member of british empire) siguió en esa línea a un nivel superior, no exento de agradecimientos a familia y amigos.

Oliver Galak tiene el misma condecoración que los Beatles, David Bowie y Mick Jagger.

“No siempre se pueden dar noticias positivas de hecho amigos periodistas, les tengo una primicia no es para que salgan corriendo a pedir que paren las rotativas, pero hay algo que lo deben saber el Reino Unido en Argentina no están de acuerdo en el ciento por ciento de los temas...Tremenda bomba acabo de tirar ¿no”, ironizó Galak. “Pero hay en particularun tema en el que hay profundas diferencias entre los dos países (…)Sé que hay varios que están pensando en esa palabra, en ese nombre que empieza con ‘M’…Sí, es ‘Maradona, es ‘M’ de ‘mano’, ‘M’ de Mundial o de México” .

Documento protocolar donde Carlos III oficializa a Oliver Galak como miembro del imperio británico.

Después Oliver Galak relató junto con fotos, en algunos casos tuneadas, como su entorno –periodistas incluidos– deducen cómo es su trabajo. Para sus hijos, él es un cazador de selfies con famosos; para su madre, es como tomar el five o’clock tea con el rey Carlos III; o para los periodistas, el rugbier que se encarga de taclear toda pregunta que pueda complicar a su diplomático a cargo.

En el tramo final, pidió que lo que iba a contar era off the record, todo un desafío cuando se lo hace ante unas cien personas. “En septiembre 2021, ella (Kirsty Hayes) acaba de llegar al país y nosotros estábamos armando un evento en la embajada por el estreno que la última película de James Bond (…) La embajadora casi no conocía gente en Argentina así que le propusieron una lista de invitados (…) Por las dudas le ofrecí, si quería añadir a alguien más y el primero de los que me piden es Ricardo Darín. Me dije: ‘Bueno arrancamos tranqui’”. El otro invitado pedido por una recién llegada Kirsty Hayes sorprendió a Oliver Galak pero, sobre todo, un par de años después al comprender que avezado olfato profesional, en 2021, le había fallado.