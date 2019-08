El Plan 2021 es con Vidal y Larreta pero deja afuera a Macri

por Ernesto Ise

¿Fue una puesta en escena la reunión de gabinete ampliado en el CCK? Puede ser. Pero era necesaria para exhibir ante el espectro máximo de Juntos por el Cambio –y para afuera– una imagen de unidad. Y sobre todo el espacio para trasmitir el mensaje de que “Hay Octubre” y que "los resultados se pueden revertir". También que de ahora en más Mauricio Macri dejó de ser “un buen piloto de tormentas” como lo bautizó Rogelio Frigerio en un almuerzo ante empresarios, para convertirse en un “escalador de alta montaña”.

Chau Macri, chau. Pero antes de ese jueves hubo una reunión en el Museo Ferroviario, donde revisten María Eugenia Vidal y sus funcionarios cuando están en Capital Federal, donde comenzó a tallarse otro plan político. Uno que se divide en inmediato y mediato. El inmediato es reforzar lo más posible a la gobernadora para que el 52 a 34 por ciento que puso a Axel Kicillof como el favorito de los bonaerenses sobre todo no aumente. También apoyar a los intendentes y municipios que tienen más posibilidad de ganar; un listado no demasiado extenso por cierto. El otro, el mediato, tiene dos datos básicos: una fecha, 2021, y una idea “el plan es sin Mauricio Macri”.

En esa reunión, después de la catarsis ante los resultados comenzó a bocetarse “el plan 2021” para las legislativas. Y ese equipo lo integran Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Federico Salvai y Martín Lousteau, si otra vez no tiene un brote de omnipotencia y se corta solo. Por ahora esa será “la mesa chica”. Para algunos de ellos Emilio Monzó sería un indispensable pero aún no sanaron las heridas entre él y María Eugenia Vidal. Otro es Rogelio Frigerio, pero el ministro está por ahora más atento a lo que pasa en el Gabinete nacional y habilitar el plan "sin Macri” sería exponerlo innecesariamente. Y de Elisa Carrió ni se habló; ese será un tema a tratar de manera quirúrgica.

Política, no Big Data. Del gabinete actual de Vidal no hay más vetados ni incluidos de manera definitiva. Sí se descarta que tiene fecha de salida Federico Suárez, hombre de Marcos Peña, que manejó en gran medida la campaña de la gobernadora y demostró que el traje le quedó demasiado grande. Los chistes sobre sus pedidos de “hacer videitos” de todo para subir a redes están en boca hasta de adustos funcionarios como Hernán Lacunza, ministro por ahora no incluido ese plan 2021. Igualmente se reconoce que Suárez no es el único responsable.

“Hay muchos que sirven para campañas de Vicente López y San Isidro pero no para más...(...) Son chicos que hablan bien en una mesa, charlan bien, pero no saben comunicar sino es por Twitter; y en momentos de crisis no saben cómo actuar”, dicen, por cierto, con el diario del lunes. Y la prueba que ayer exhibían era la viralización del video que durante todo el viernes circuló con Vidal como protagonista durante un timbreo inquiriendo puerta por medio a un acusado de intimidación a una joven que ella había visitado como parte de una recorrida. “Antes eso no pasaba de un par de horas on line y hoy está primero en todos los portales”, se quejaron puertas adentro.

Y el otro punto que en estos setenta días se piensa modificar son las salidas de Vidal a la calle. La gobernadora no tenía contacto con la gente, “la rodeaban y protegían como si fuera Mick Jagger”, ejemplifican. De dicho al hecho, falta atravesar el camino a octubre. Luego se pone en marcha el plan 2021 con más política que marketing y el blef de la Big data, y sobre todo con un equipo ya sin Macri.

