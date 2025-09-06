El auge de la superstición en China

Es una de las ironías más llamativas de la historia: la República Popular China, un régimen oficialmente ateo y marxista-leninista que durante mucho tiempo ha tratado de suprimir todas las formas de religión organizada, se ve ahora envuelta en una ola de superstición. Tras la pandemia, lo que comenzó como un goteo se ha convertido en un torrente: una propagación descontrolada de la adivinación, los cristales de la suerte y las tonterías espirituales, que crecen en el vacío dejado por la fe institucional y se difunden aún más gracias a una sociedad hiperconectada a internet.

Este fenómeno no es simplemente un retorno a viejas costumbres o al misticismo rural. Se ha convertido en un frenesí consumista a nivel nacional, impulsado precisamente por el sector demográfico que el Partido Comunista esperaba que fuera su electorado más racional: los jóvenes y los educados. Al perseguir estos símbolos modernos de esperanza, están perdiendo mucho más que dinero.

La fiebre de la lotería

Tras la pandemia de covid-19, el consumo interno en China entró en un prolongado invierno. Los centros comerciales, que antes estaban llenos de vida, ahora son ciudades fantasma. Los restaurantes de gama media, pilares del consumo urbano, están desapareciendo, y los precios de la comida a nivel nacional cayeron más de un 6% en 2024. Incluso en grandes ciudades como Beijing y Shanghai, los sectores de la restauración y la hotelería siguen contrayéndose.

Pero en medio de este sombrío panorama minorista, un modelo de negocio inusual está en auge: los billetes de lotería rasca y gana. Estos boletos de premio instantáneo, que se venden tanto en centros comerciales como en tiendas de barrio, ofrecen la promesa de la fortuna por el precio de una taza de té. En el primer trimestre de 2023, China vendió casi 1,5 billones de yuanes en boletos de lotería, lo que supone un aumento interanual del 19,7%. Solo las ventas de boletos rasca y gana aumentaron más del 80%.

Aún más sorprendente es el cambio demográfico. Las loterías eran antes un hábito discreto de hombres de mediana edad que se aferraban a sus sueños de jubilación. Hoy en día, son los jóvenes –estudiantes universitarios, oficinistas, novios– quienes rascan los boletos en cafeterías, oficinas y banquetes de boda. En las redes sociales se comparten historias virales como una chica gana un millón con un boleto de 20 yuanes o un estudiante gana el premio gordo en el campus, lo que aumenta aún más la fiebre.

¿Por qué tanto atractivo? Es el sueño más barato del mercado. Por entre 10 y 50 yuanes, se obtiene una dosis momentánea de dopamina y la fantasía de una ganancia inesperada. En comparación con un té de burbujas o una suscripción a una plataforma de streaming, la lotería parece una mejor opción: una ilusión de esperanza o, en el peor de los casos, una donación al fondo de bienestar social. Algunos lo llaman el sueño barato. Otros, un consuelo para la mente moderna. Incluso cuando pierden, los jugadores se consuelan con una extraña generosidad: Estoy apoyando el bienestar.

Incluso se ha convertido en una forma de vínculo social. Los compañeros de trabajo juntan billetes durante la pausa para el almuerzo. En las bodas se reparten tarjetas rasca y gana como souvenir. Los ramos de flores de San Valentín se sustituyen por arreglos florales de lotería. Pero detrás de la camaradería se esconde el peligro: la adicción, el hábito y los problemas económicos. Abundan los informes sobre jóvenes que compran 15 billetes al día y se gastan todo el sueldo anual.

Acompañando a esta locura por la lotería, llegan novedades importadas de Japón, como cajas sorpresa y productos de ídolos, que copian la misma lógica de las máquinas tragamonedas, con recompensas inciertas. No es consumo, es juego repetitivo, disfrazado de plástico.

De manifestar el éxito a la desesperación controlada

Inmediatamente después de la pandemia, el floreciente mercado de la superstición en China sufrió un escándalo revelador. Una mujer que dirigía una supuesta comunidad espiritual fue denunciada por llevar a cabo una estafa para ganar dinero. En 2023, su operación se había convertido en una extraña versión de Hogwarts, una escuela de perfeccionamiento para amas de casa místicas, que cobraba una cuota anual de 2.999 yuanes, con talleres adicionales que costaban entre 7 mil y 30 mil yuanes.

Luego llegó la reacción. En septiembre de ese año, un antiguo socio publicó un impactante informe titulado “Tras el despertar espiritual, dejaron sus trabajos y se hundieron en deudas”. Se hizo viral. Antiguos miembros dieron un paso al frente y describieron cómo se los animaba a gastar sin control bajo lemas como “Cuanto más gastás, más atraés y El arte de vaciar tu cartera. Algunos acabaron con deudas de más de un millón de yuanes. Las autoridades, los medios de comunicación y los internautas finalmente prestaron atención.

En el centro de esta estafa se encontraba un sistema de creencias basado en la fantasía: la idea de que si uno creía con suficiente fuerza, si se imaginaba a sí mismo rico y gastaba como tal, la riqueza llegaría por arte de magia. Esta idea era casi una copia de El secreto, el best seller sin sentido de Rhonda Byrne publicado en 2006, que afirmaba que los pensamientos podían cambiar la realidad. Pero en la versión china, el lenguaje de los ángeles fue sustituido por palabras de moda como “cuántico”, “energía” y “limpieza”, términos creados para las redes sociales locales, donde la pseudociencia suele tratarse como pensamiento profundo.

El plan empujaba a los participantes a agotar sus tarjetas de crédito con la excusa de practicar el gasto. Como era de esperar, muchos acabaron en problemas financieros. Detrás de todo ello se escondía un oscuro cambio en la idea china del éxito personal: de la vieja idea de trabajar duro al deseo ilusorio de engañarse a uno mismo.

En 2023, la superstición y la teoría del éxito seguían yendo de la mano. Pero en 2025, la cultura del ajetreo había desaparecido casi por completo de la mente de los jóvenes chinos. El estado de ánimo había cambiado: de aspirar a lo más alto a simplemente intentar salir adelante. De perseguir el éxito a simplemente mantenerse a flote.

En la China actual, los artículos espirituales más populares no son los libros ni las enseñanzas, sino pequeños objetos, especialmente cristales. Estos se venden no solo como artículos de moda, sino como herramientas para obtener poder cósmico. Supuestamente, traen riqueza, bloquean la energía negativa y equilibran las fuerzas internas. Las retransmisiones en directo ofrecen lecciones rápidas sobre conceptos básicos de los cristales, y los influencers los promocionan con el entusiasmo que antes se reservaba a las nuevas tecnologías. Actualmente hay más de 40 mil empresas registradas relacionadas con los cristales en China. No se trata de una moda pasajera, sino de toda una industria.

Junto con la moda de los cristales, la astrología, el tarot y la adivinación se han convertido en negocios pequeños, pero en crecimiento. Jóvenes con un alto nivel de estudios –licenciados, funcionarios, trabajadores tecnológicos– están dejando sus trabajos para convertirse en “místicos” a tiempo completo. En plataformas como Taobao y WeChat, las lecturas de pago están por todas partes. En muchas ciudades se pueden encontrar pequeñas tiendas elegantes que ofrecen lecturas de tarot, a menudo regenteadas por baristas reconvertidos en adivinos.

Esto ocurre a pesar de –o quizá gracias a– las medidas represivas del gobierno. En 2021, China prohibió los contenidos religiosos en los sitios web de comercio electrónico y endureció las normas sobre los servicios espirituales. Pero la demanda solo se adaptó. Los tarotistas ahora se hacen llamar “consultores emocionales”. Los vendedores de horóscopos se trasladan a plataformas extranjeras como Discord. El Estado lucha contra la superstición con la censura y siempre sale perdiendo.

Un producto lo muestra a la perfección: CeCe Astrology, una aplicación para teléfonos que combina herramientas de adivinación chinas y occidentales. Desde tarot hasta cartas natales, Zi Wei Dou Shu y mucho más. Incluso cuenta con bots de adivinación impulsados por IA y astrólogos en directo las 24 horas. Los usuarios se conectan a las 2 de la madrugada para recibir lecturas en directo, enviar regalos virtuales o pagar por charlas individuales. Los streamers más populares pueden ganar más de 100 mil yuanes al mes. Una persona del sector afirmó que la aplicación básicamente ha sustituido a la terapia para muchos: Si les dices lo que quieren oír, funciona.

El sueño de hacerse rico ha desaparecido. En su lugar, hay un ansia de sentido, de algún sistema, por extraño que sea, que explique el caos de la vida cotidiana. Pero incluso este consuelo tiene un precio. El gasto anual en estos servicios puede superar fácilmente los mil yuanes por persona.

La superstición como negocio, pero un negocio poco rentable. Como ya hemos visto, el ansia de superstición se ha vuelto tan fuerte que incluso profesionales con un alto nivel de formación están dejando trabajos estables para unirse a la fiebre del oro espiritual. Pero, como en todas las fiebres del oro, los beneficios reales no van a parar a los aspirantes con herramientas, sino que, de forma silenciosa y segura, van a parar a los que venden las herramientas.

El mundo online altamente desarrollado –algunos dirían que muy distorsionado– de China crea la falsa creencia de que se puede ganar dinero fácilmente con el tráfico online. Para muchos, esto parece una alternativa tentadora a los trabajos que ahora pagan menos, son peores o están desapareciendo por completo. La superstición empieza a parecer no solo un consuelo, sino una carrera profesional.

Así surgen las fábricas de formación. Los campamentos de entrenamiento para obtener un certificado de tarot en línea cuestan entre 3.999 y 6.999 yuanes por unas pocas semanas de clases. Los cursos para convertirse en sanador con cristales, impartidos en estudios boutique, pueden costar más de 10 mil yuanes. Estos programas prometen no solo conocimientos, sino también contactos comerciales: proveedores, consejos para retransmisiones en directo y acuerdos con MCN (redes multicanal) para construir tu imagen en línea.

Pero, como pronto descubren los entusiastas alumnos, el modelo de negocio prometido rara vez se ajusta a la realidad. El curso de tarot puede afirmar que se pueden ganar entre 30 mil y 50 mil yuanes al mes, pero el salario real a tiempo parcial en las grandes plataformas oscila entre 80 y 150 yuanes por hora. Con diez sesiones a la semana, los ingresos mensuales apenas alcanzan los 3 mil o 6 mil yuanes, menos de lo que has pagado por el curso.

Algunos cursos, con un precio de hasta 15 mil yuanes, prometen privilegios especiales en las retransmisiones en directo y acceso a productos. Pero las empresas que los imparten se quedan con entre el 30% y el 50% de los ingresos, y los artículos son genéricos y tienen un precio aleatorio. Si bien los datos del cuarto trimestre de 2024 muestran un aumento del 320% en las ventas de cristales, el valor medio de los pedidos se redujo en un 26% y los márgenes de beneficio se redujeron al mínimo. En resumen: llegó la multitud y el dinero se esfumó.

Es un patrón habitual en la economía china. La oferta creció sin control, superando con creces la demanda. ¿El resultado? Guerras de precios, exceso de vendedores y una versión supersticiosa de la sobreproducción industrial. Al igual que China tiene ciudades vacías y fábricas sin usar, ahora tiene demasiados tarotistas y vendedores de cristales.

El mercado de los llamados “cristales naturales” está lleno de piedras falsas fabricadas en fábricas químicas. El espacio empieza a parecerse al marketing multinivel (MLM). Se empuja a los participantes no solo a vender, sino también a reclutar a otros, a acumular productos y a asumir pérdidas, por lo que el sueño de un negocio espiritual se convierte rápidamente en la pesadilla de un esquema piramidal.

El auge de la tecnología oculta de DeepSeek. En la cima de esta absurda tendencia se encuentra una combinación tan extraña que podría hacer reír a un filósofo: la adivinación mediante IA. A finales de 2024 y principios de 2025, el gran modelo lingüístico chino DeepSeek irrumpió en escena, preocupando brevemente a las empresas tecnológicas estadounidenses. Aunque el entusiasmo se fue enfriando, antes del Año Nuevo Lunar se convirtió en una moda nacional.

¿Y su característica más popular? No era la educación ni las herramientas de trabajo. Era la adivinación basada en la IA.

El bucle de la IA, la espiritualidad y el comercio se volvió viral. Los comandos ocultos de DeepSeek se convirtieron en un éxito en internet. En WeChat apareció una avalancha de miniprogramas –lectura facial con IA, calculadora Bazi con IA– que alcanzaron las cifras diarias de usuarios de aplicaciones de comercio electrónico de tamaño medio. Una lectura facial de 9,9 yuanes podía revenderse una y otra vez a través de enlaces de referencia, y algunos usuarios ganaban más de 30 mil yuanes al mes. DeepSeek alcanzó los 20 millones de usuarios activos diarios en solo veinte días. En un momento dado, sus servidores se colapsaron por el exceso de personas que solicitaban horóscopos.

En las redes sociales, comandos como Análisis completo del Bazi y Compatibilidad amorosa Zi Wei Dou Shu se convirtieron en memes. Un usuario que utilizaba una plantilla de adivinación recibió más de mil mensajes privados en diez días. La IA podía escribir informes completos sobre la personalidad y el karma, e incluso crear lecturas falsas de la mano sobre experiencias de vidas pasadas. La gente hacía cola en línea a la 1.00 de la madrugada para que le explicaran su destino.

Mientras tanto, una empresa de IA competidora, Kimi, lanzó un bot de tarot que se convirtió inmediatamente en la herramienta más utilizada de la plataforma. Le siguieron otros: Quin, Vedic, Lumi, Tarotmaster, SigniFi, cada uno más extraño que el anterior. ¿El resultado? Un golpe tecnológico al mercado de los tarotistas humanos reales.

En esta extraña mezcla, la IA, símbolo del pensamiento moderno, se ha utilizado para automatizar algunas de las partes menos lógicas del comportamiento humano. A los usuarios no les importa cómo funcionan los sistemas. Solo quieren una profecía digital clara. La misma tecnología que debería ayudarnos a afrontar la realidad está ahora produciendo fantasía a gran escala.

La China metafísica. Sería erróneo considerar esta ola de superstición como un defecto exclusivo de China. Pero desde 2024, el auge de la superstición en China se ha convertido en una olla a presión en la que se han acumulado muchos problemas profundos: la desaceleración económica, el estrés laboral, el agotamiento, los sistemas online agresivos y una necesidad desesperada de encontrar un sentido a la vida.

Los jóvenes chinos no son más supersticiosos por naturaleza. Pero están atrapados en un sistema inestable y, al no tener un futuro claro, compran uno ya hecho. Estos cristales y cartas del tarot no son tradiciones ancestrales, sino historias de solución rápida construidas a partir de lo que queda en el mercado. Mientras tanto, los vendedores y las plataformas siguen probando cuánto está dispuesta a pagar la gente para aliviar sus miedos.

Este capitalismo espiritual puede desaparecer, ya sea por normas más estrictas o por mejores condiciones económicas. Pero mientras exista una profunda ansiedad, estas combinaciones de emociones y dinero volverán, aunque con nuevos símbolos, utilizando palabras como bienestar, autoconocimiento o destino.

En ese sentido, la ola de superstición no es un error, sino un anticipo. Nos muestra que cualquier vacío de significado será rápidamente llenado por los algoritmos más inteligentes, y que el precio de estas ilusiones siempre recaerá con más fuerza sobre los más preocupados, los más inseguros y los más ansiosos por creer.

Y no, la fiebre aún no ha terminado.

*Columnista de habla china y creador de nuevos medios con sede en Tokio que se especializa en análisis de la política, la economía y la cultura chinas. Es colaborador de Sinopsis.cz y de Análisis Sínico en www.cadal.org.