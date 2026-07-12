El FMI nombra a la argentina Silvana Tenreyro, nieta de un desaparecido

La directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció este martes el nombramiento de la argentina Silvana Tenreyro como Consejera Económica y Directora del Departamento de Investigación del organismo, un cargo comúnmente conocido como la “economista jefa”.

Tenreyro, nacida en Tucumán y graduada de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), sucederá a Pierre-Olivier Gourinchas, quien recientemente dejó el puesto para reincorporarse a la actividad académica. La economista, que también posee nacionalidad británica e italiana, asumirá sus funciones formalmente el próximo 10 de agosto.

Su abuelo: desaparecido en la dictadura. La funcionaria es nieta de Juan Eduardo Tenreyro detenido/desaparecido el día del golpe de Estado de la última dictadura militar argentina, el 24 de marzo de 1976, a los 64 años.

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Tenreyro fue contador público nacional en Casa De Gobierno De Tucumán

En el FMI. En el comunicado oficial emitido por el organismo, Georgieva manifestó su entusiasmo por la incorporación de Susana: “Estoy encantada de anunciar que Silvana Tenreyro se unirá como nuestra próxima Economista Jefa”.

La titular del FMI destacó que se trata de una profesional “respetada mundialmente que combina logros académicos sobresalientes con una amplia experiencia en la formulación de políticas y un estrecho compromiso con las principales instituciones internacionales”.

Trayectoria. La llegada de Tenreyro se produce en un escenario global marcado por la volatilidad y la reconfiguración de los bloques comerciales, un contexto en el que el FMI busca mantener su influencia técnica ante los países miembros. Al respecto, Georgieva subrayó: “En un momento de profunda transformación y mayor incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana ayudará a garantizar que el trabajo analítico, la supervisión multilateral y el asesoramiento sobre políticas del Fondo se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestra membresía”.

Actualmente, Tenreyro se desempeña como profesora de Economía “James E. Meade” en la prestigiosa London School of Economics (LSE), donde ejerce la docencia desde 2004. Cuenta con un máster y un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard.

Su perfil técnico combina la rigurosidad teórica con el barro de la gestión macroeconómica. Entre 2017 y 2023, fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, un período crítico atravesado por el impacto del Brexit y la inflación global post-pandemia. Previamente, trabajó en la Reserva Federal de Boston y en el Banco de Mauricio. Además de su rol académico, la economista tucumana ya formaba parte del Grupo Asesor Externo de la propia Georgieva, lo que facilitó su transición hacia el principal puesto analítico del Fondo.

Un perfil enfocado en la comunicación y el consenso. Más allá de sus logros técnicos –que incluyen prestigiosos galardones europeos como el Premio Yrjö Jahnsson y el Premio Bernhard Harms–, en Washington ponderaron su capacidad para transmitir conceptos complejos en un momento de fuerte debate sobre las recetas globales de tasas de interés y consolidación fiscal.

“Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Es admirada por su estilo de liderazgo reflexivo y colegiado, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso fomentando al mismo tiempo un debate riguroso”, ponderó Georgieva.

Hacia adelante, la funcionaria remarcó que estas aptitudes serán fundamentales para el rol que le tocará desempeñar en la escena pública: “Estas cualidades le servirán de mucho como una de las principales voces del Fondo sobre las perspectivas económicas mundiales y como líder del Departamento de Investigación”.