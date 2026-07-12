Florencia Peña contra Occhiato: millones y prestigio en juego

El caso de Florencia Peña contra Luzu sigue dando que hablar. Para quien haya olvidado o no esté en tema: la actriz Florencia Peña, en su ciclo del canal de streaming creado por Nicolás Occhiato, dijo que había fallecido el padre de Lionel Messi, Jorge.

Desde hace tiempo que se escuchaban rumores sobre la situación de salud delicada del padre del astro argentino, pero el hecho de haber dado como información chequeada rumores de redes sociales (puntualmente X, otrora Twitter) le costó muy caro a la actriz argentina y al canal mismo. Es por eso que en cuestión de horas la estrella de Casados con hijos “dio un paso al costado” de la señal, al igual que su productora, quien le dio la información por la llamada “cucaracha”.

En cuestión de días trascendió que Florencia Peña, representada por el abogado mediático Fernando Burlando, estaba decidida a iniciar una demanda multimillonaria contra el canal de streaming. Después de variadas versiones que citaban diferentes cifras, el letrado públicamente afirmó que la cifra sería de $750 millones.

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Delfina Méndez, abogada especialista en derecho privado, que incluye la figura de daños, expresó que no resulta sorprendente que Peña haya quedado fuera del programa porque “el escándalo escaló en pocas horas y puso en riesgo la credibilidad del medio y amenazó las fuentes de financiamiento”. Asimismo, dijo que hay fundamentos para sostener ambas posturas, aunque primero habría que conocer las cláusulas del contrato entre las partes, si bien Peña manifestó que fue de común acuerdo la desvinculación.

“Presentar una demanda nunca garantiza una indemnización, sino la posibilidad de presentarse ante la Justicia para que esta analice cuál es el daño en cuestión”, dice Méndez. Ante la pregunta de si los canales de streaming tendrían que prepararse más en términos judiciales, teniendo en cuenta la demanda de profesionalización que hay por parte de la opinión pública, Méndez dijo: “Se manejan parecido a los medios tradicionales porque tienen programas, horarios, gente conduciendo y equipos de producción. Si bien hay diferencias, como el lugar y medio en el que se transmite, como Youtube o stream en vivo, de todas formas tienen que tener un equipo legal porque hay contratos, verbales o escritos, compromisos, y un trabajo en el que hay exposición, prestigio, reputación, redes sociales, imagen, gente delante y detrás de cámara, con nombre, apellido y cuentas de Instagram. Para eso tiene que haber un equipo legal que pueda prever estas situaciones para saber cómo actuar cuando estas cosas sucedan”.

Consultado sobre este mismo punto, el abogado Federico Vacchino Rodríguez afirmó que “hay tres cosas de las que ninguna persona puede escapar desde el momento que nace: la economía, la medicina y el derecho”. De aquí se desprende que el derecho abarca las normas de convivencia. Sin ellas, no hay posibilidades de que una sociedad se desarrolle. Sin normas de juego claras, es un “todos contra todos”. El derecho lo que busca evitar es exactamente eso, por eso “uno tiene que estar asesorado siempre”.

Vacchino explicó que en el derecho laboral y contractual existe la “justa causa”. Tiene que haber una cláusula de rescisión que puede ser por voluntad de las partes, por la frustración de la finalidad del contrato, y por alguna cuestión puntual que abarque situaciones como la relacionada a Florencia Peña. “Hacer un contrato sin estipular cláusulas de rescisión sería lo más tonto del mundo”, dice.

Bajo la línea de pensamiento en la que todo puede pasar, Vacchino se expresó respecto a si Florencia Peña puede obtener o no la cifra de $750 millones: “Poder, puede, más los intereses que puedan disparar todo vaya uno a saber a qué monto”. También afirmó que el caso puede extenderse durante mucho tiempo, por lo lenta que es la Justicia en el país, al punto de asegurar que si durara un año, “estaríamos siendo veloces”.

El mismo día que la noticia falsa del padre de Lionel Messi se difundió en el programa de Florencia Peña, circuló también por redes sociales que por lo menos diez marcas estaban pensando en dar de baja su vínculo comercial con Luzu TV, lo que fue desmentido después por el mismo dueño del canal. Es difícil de creer para el entrevistado que el creador del streaming haya tomado una decisión de forma apresurada sin asesorarse porque “se estaría poniendo en riesgo a él, y su canal, y su propio patrimonio”. “Hay gente que pasó de ser multimillonaria a quedarse en la calle, y empresas que han quebrado por juicios laborales por no hacer bien las cosas”, dice.

*Periodista.