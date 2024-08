La palabra de Fabiola: cuando el cuerpo delata

Esta pospandemia ha venido a sacar a la luz situaciones sociales que, por lo regular, no les prestábamos mucha atención. Además de la violencia obvia que hay en las calles, se está de-sencadenando otro tipo de violencia en un ambiente muy íntimo al cual solíamos considerar relajante, desintoxicante, seguro y pacífico, nuestro hogar. El tipo de violencia a la cual hago referencia es la de género.

Existen muchísimas razones por las cuales se desencadena y solo hay tres variantes claras. La violencia de género puede darse de tres formas: psicológica, verbal y física, siendo en el 90% de los casos, el orden cronológico exacto en el que se presenta. El agresor puede iniciar el ataque de forma psicológica muchísimo antes de levantar una mano; sin embargo, en cualquiera de las tres etapas existen signos claros que pueden ayudar a la víctima a reconocerlo y sobre todo prevenirlo.

Quiero aclarar que un análisis no verbal no busca culpables, ni sentencia, ni señala puntualmente a alguien, lo único que un especialista en comunicación no verbal busca es evidenciar la emoción o emociones que hay tras una declaración y es la Justicia la que debe trabajar en pro de la verdad.

Durante la entrevista que le realizaron a la ex primera dama en Madrid vemos, de entrada, que está editada y ello puede limitar muchísimo una lectura objetiva y clara. Otro detalle a tomar en cuenta, amigos lectores, es que muchas personas, al pasar por tratamientos estéticos como bótox, por ejemplo, limitan involuntariamente su gestualidad y hace que sea más restringida; por ende, la lectura de sus emociones es más compleja.

Una de las primeras emociones más palpables desde que comienza la entrevista es miedo y ansiedad. Sus expresiones faciales, silencios prolongados y respirar profundo se hacen más evidentes conforme avanza el cuestionamiento. No hay una revelación absoluta de información, puede ser por temas legales y porque, además, están en juego otros elementos más profundos que provocan en ella gestos de desprecio y asco, dos emociones poderosas que suelen aparecer en casos de violencia de género cuando la víctima hace referencia a las acciones de su atacante, al atacante mismo o su entorno.

Como el cuerpo no le miente al cuerpo, aun no mostrando un gesto visible de tristeza (subir las cejas internas y pronunciando líneas paralelas verticales en la glabela o parte central del entrecejo), la combinación o “clusters verbo-corporales” no solo la revela (bajar la comisura de los labios, tragar duro, abrir las fosas nasales, aspirar mucosa nasal) sino que, además, presenta signos de ira.

En este contexto, en el rostro de la ex primera dama, la ira aparece al apretar los músculos de la mandíbula y hablar con los dientes apretados porque sabe que debe omitir información, pero que, en ella, provoca muy malos recuerdos. Esto lo refuerza al cerrar la mano y formar un puño.

Curiosamente, cuando habla de pedir ayuda al Ministerio de la Mujer, muestra un gesto evidente de desprecio y una microexpresión de asco. Aquí, vale la pena aclarar algo importante: para saber la verdad de por qué muestra esta emoción combinada, se debe conocer el contexto oculto o, lo que Chris Voss, exagente del FBI y agente experto en negociación de rehenes, llama el “cisne negro”; o sea, información clave que, de no salir a la luz, deja un contexto inconcluso y se vuelve muy necesario profundizar para llegar a la razón final. Por ende, tratar de leer, entender y analizar este gesto puntualmente sería bueno.

La ex primera dama argentina muestra una congruencia verbo-corporal durante toda la entrevista. La presencia de miedo, asco, deprecio, tristeza, represión de información es cónsono con el tema que está tocando. Todas estas emociones (en especial miedo, asco, desprecio) suelen ser muy difíciles de actuar si no se sienten de forma legítima; en especial cuando se combinan con tristeza. De no haber vivido una situación como la violencia de género en primera persona, tiene que ser una ganadora del Oscar para lograr que sea convincente.

Una aclaración. La lista es corta porque, para un video de casi una hora, serían más de diez páginas de observaciones.

Como esto solo es un análisis verbo-corporal para visualizar o comprender mejor las emociones, expresiones y gestos, debo recalcar que es la fiscalía la que ahora debe buscar la verdad con las pruebas que tenga a mano.

Recuerde: el verdadero amor no humilla, no golpea ni lesiona, no provoca ansiedad, terror, miedo o histeria, no acosa ni degrada, no manipula y no hace que se pierda la cordura. El amor debe ser calma, libertad, equilibrio y un refugio seguro. Por favor, rompa el silencio si es víctima de violencia de género y denúncielo.

La observación.

TIEMPOS MÁS RELEVANTES PARA OBSERVACIÓN

0.16” (Foto 1) La periodista le pregunta a Fabiola Yañez cómo está. Ella ríe. Aunque se considerase risa social o empática, realmente es una risa de tristeza por la comisura de los labios baja. Cerrar los ojos indica que no quiere “ver” o ser parte de la realidad. Luego estirar la comisura de los labios hacia afuera: un indicativo claro de miedo.

0.19” (Foto 2) Lo dicho se refuerza al mostrar los tendones del cuello.

0:34” (Foto 3) Cuando dice “por algo que no salió de mí” (en referencia a difusión de las imágenes de ella golpeada), hace un gesto de desprecio y asco.

0:57” (Foto 4) Dice algún día de su vida, refiriéndose a que su hijo puede ver los videos e imágenes, o está expuesto a ellos, y saca el mentón. Es un indicativo de ira, también tensa la mirada, segundo cluster (agrupación cuando se presentan 2 o más expresiones faciales de la misma emoción) de ira.

1:04” (Foto 5) Sigue hablando del hijo, dice“ahora lo va a tener que ver (las imágenes). El resquebrajamiento de voz y temblor fonético es un indicativo de tristeza, ansiedad y miedo.

1:05” (Foto 6) Cuando dice la palabra “corrupción (esto salió de una causa de corrupción) presenta un microgesto de asco e ira puesto que vuelve a sacar el mentón. Este es uno de los clusters más importantes.

1:33” (Foto 7) Escucha de la periodista “te toca a vos revivir finalmente”, y ella cierra los ojos, mueve la cabeza en negativo y presenta un microgesto de asco. Lo que evidencia que un hecho pasado la asquea significativamente.

11:37” (Foto 8) Le consultan si sufrió otros tipos de violencia además de la física. Mirar hacia abajo y la derecha, en este contexto, es un indicativo de que está recordando una emoción o sensación legítima. En consonancia, responde que sí.

12:37” (Foto 9) Al hablar de las amenazas de quitarse la vida de su expareja, su lenguaje corporal cambia a seguridad, estirada hacia atrás y con firmeza. Se visualiza confianza al declarar de lo que fue víctima. Ello muestra legitimidad y uso claro de razón. Es interesante recalcar en este punto que aquellas personas que cometen delitos de violencia de género manipulan de forma directa y constantemente a las víctimas, al punto tal de quebrar emocional o mentalmente a la persona. Esto se llama “hacer luz de gas o gaslighting en inglés. Es un tipo de abuso psicológico que hace a alguien cuestionar su propia realidad y dudar de sus propios sentidos o de su razón a través de la asunción de información falsa como verdadera y de la negación de la realidad. Ejemplo “yo nunca te empujé, solo te estaba sujetando para que te calmaras, jamás dije eso,“¿de verdad no recordás que todo esto lo empezaste vos? El atacante es capaz de afirmar que ocurrieron cosas o no con una seguridad y una firmeza tal que resultan creíbles y la víctima comienza a preguntarse: “¿Soy yo quien exagera?, puede que no tenga razón,“quizá no recuerdo bien lo que pasó. Sin embargo, en este caso no se ven ni perciben dudas.

15:35” (Foto 10) La periodista pide “¿me contás qué quiere decir que te golpeó durante tres días? Yañez responde que no puede decirlo porque está dentro del secreto de sumario. Aquí, un microgesto que pocos notan. Cuando hay miedo, las fosas nasales se abren aún no mostrándolo en el rostro. Es legítimo: el cuerpo no tiene control sobre ello. Esto aparece cuando dice que no puede revelar información de cierto tipo de abuso.

16:5” 1 (Foto 11) Cuando afirma que había información que su entorno no quería decir o revelar al estar separados, ella lo dice con la mandíbula apretada y dientes cerrados. Esto es un indicativo de ira.

17:39” (Foto 12) Dice: “(En ese momento) dije ‘me quiero ir, no soporto más, no aguanto más’. Cuando declara que toma la decisión de alejarse, pone los dedos en cúpula, reafirma sus palabras con seguridad y control. Un gesto muy espontáneo y legítimo. Sin embargo, al enumerar las acciones posteriores, entonces empezó (...) todos los días con un cuento distinto. ‘Al otro día te vas, al otro día te vas’”. Ahí su mano se abre de forma tensa, un gesto represivo y casi una señal de alto, porque sabe que no puede hablar libremente.

23:23” (Foto 13) Cuando la periodista le dice que“en Olivos tenían que saber lo que estaba pasando, la ex primera dama cierra los labios y saca el mentón. Indicativo de freno, de que no puede hablar, cosa que le molesta.

Sin embargo, hay una contradicción verbo-corporal al responder“bueno, no sé. Sí, obviamente. Ello prevé y preside la información que sigue a continuación.

23:48” (Foto 14) Momento en que hace un microgesto real de desprecio y asco cuando habla sobre el Ministerio de la Mujer. Cuando se refiere a cómo fue tratada por estas entidades, se ve molestia, el dedo apuntador señala culpables, su mirada se tensa y hay microexpresiones de asco y molestia.

*Especialista en comunicación no verbal. Autor de Los secretos del lenguaje corporal.

