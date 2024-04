Los Rolex de Dina Boluarte, el lujo que compromete

Fragilidad. Esa es la palabra que describe el presente de un país que se ve nuevamente envuelto en un escándalo político que tiene todos los condimentos de una serie de Netflix, que mezcla el poder, el dinero y las lujosas joyas de una mandataria que nació en un contexto socioeconómico emergente, pero que desde hace unos pocos años, desde su llegada al gobierno, comenzó a ostentar relojes Rolex que superan los 10 mil euros, entre otros accesorios de igual o mayor valor.

Y como si a esta historia le faltara algo, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, deslizó la posibilidad de que estas joyas sean el “obsequio de un fan enamorado”.

Vacancia. En los últimos dos períodos presidenciales del Perú pasaron seis mandatorios, la mayoría de ellos fueron “vacados” por el Congreso de la Nación que, con su facultad de quitar o poner gobernantes, movió las cuerdas del país y tomó decisiones de suma importancia con respecto al liderazgo del Perú. Una atribución que, a su vez, le permite dar el “voto de confianza” a los ministros antes de asumir su cargo. Probablemente cosas impensadas (y desconocidas) para nuestro sistema de gobierno argentino, donde vemos a los presidentes y ministros blindados hasta el final de sus mandatos. Esto no quiere decir que tener la potestad de vacar presidentes sea la mejor opción, probablemente un equilibrio entre ambas haría de nuestros países un sistema más justo de gobierno.

Dina Boluarte llegó, precisamente, luego de que el Congreso tomara la decisión de vacar al entonces presidente Pedro Castillo, quien llegó al poder siendo un desconocido candidato, que poco figuraba en las encuestas. El outsider de lo que aquí llaman el “Perú profundo” y que representaba a todos aquellos rincones olvidados, fue electo por una enorme mayoría del interior del país, que veía en su ideología de izquierda una posibilidad de cambio.

La investigación por el posible enriquecimiento ilícito de Boluarte surgió a partir de un informe del periodista Marco Sifuentes en su canal de YouTube, donde exponía el uso recurrente de varios relojes Rolex y algunas joyas de lujo desde 2022, coincidentemente con cuando asumía su lugar en la presidencia. La fiscalía intentó esclarecer el tema citándola a declarar porque las versiones improvisadas públicamente se contradecían entre sí.

Tras su declaración, Boluarte se dirigió al pueblo peruano en cadena nacional y continuó ensayando una serie de relatos poco creíbles. Con cara inmutable y cambiando una vez más su versión, sacó una por una las supuestas joyas por las que fue investigada y señaló que se trataba de bisutería fina Yambal, una marca que también vende maquillajes por catálogo. Sobre los Rolex, dijo que eran prestados por Wilfredo Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho, quien unas semanas atrás había pedido “unos milloncitos” de dólares en un acto público para terminar algunas obras en la zona.

En el momento que estalla el escándalo, la prensa la consultó por los Rolex y la presidenta Dina Boluarte mintió una y otra vez. En un primer momento dijo que “era un artículo de antaño”, pero como las mentiras, bien dicen, tienen patas cortas, esta versión fue contrarrestada por una coleccionista de relojes que desnudó el relato de la presidenta en un video de TikTok que posteriormente fue de utilidad para conocimiento de la fiscalía.

Maggie May, la influencer de marcas de lujo contó el extenso y paciente proceso de espera que lleva una persona que desea comprar un reloj Rolex. Esto puede durar más de dos años y cada uno de ellos viene con una cartilla de identidad que indica la autenticidad, el año e incluso se puede rastrear el lugar donde se compró. “Miré las imágenes y pude ver varios relojes de la marca Rolex y algunas joyas exclusivas. Identifiqué cuatro y un brazalete con diamantes. El que tiene fondo rosa con piedras preciosas dijo que era de antaño y no puede ser porque yo tengo el mismo, más chiquito, y es un diseño nuevo del 2020. Es mentira”, aseguró Maggie

Después del impactante allanamiento de Boluarte, en medio de la reflexión de Semana Santa, en el que se halló una tarjeta de propiedad de uno de los Rolex, la fiscalía logró dar con la exclusiva joyería limeña donde se habría comprado. Pero la venta no estaba registrada a nombre de la mandataria. Entonces, ¿de dónde había salido el reloj?

En un primer momento su abogado tejió la teoría del fan enamorado que, según la procedencia de uno de los relojes comprado el mismo día del cumpleaños, señalaba indirectamente a un oscuro personaje: el hoy gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Oscorima cuenta con dos condenas por corrupción y actualmente tiene cerca de doce investigaciones abiertas por malversación de fondos, negociaciones incompatibles con su función pública. También fue también denunciado e investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El gobierno no sólo le regaló al menos uno de los Rolex a Dina Boluarte, o se lo “prestó”, como ella declaró ante la Justicia: parece que su generosidad llegó también a funcionarios del Poder Judicial, jueces, fiscales además de algunos otros compañeros de política. Pero no es el único que no sabe explicar su fortuna, puesto que la presidenta ha recibido, según datos preliminares de la fiscalía, depósitos de origen desconocidos en once cuentas bancarias que suman 1,1 millones de soles (algo así como más de 300 mil dólares) además de un crecimiento patrimonial junto a sus joyas de lujo que no ha podido justificar. Todo esto en los últimos dos años, desde que está al frente del Estado peruano.

La historia de joyas, enredos amorosos, enriquecimiento ilícito y tiktokers parece que no terminará aquí. Y en medio del escándalo, los problemas son cada vez más grandes en un país que se ve desbordado por la inseguridad que crece a un ritmo aterrador para sus ciudadanos. Y mientras los robos, las extorsiones, las estafas y las bandas criminales se apoderan de las calles ante la sensación de indefensión de los peruanos, los gobernantes viven en una realidad paralela. Ausentes, insensibles y peleando como aves de rapiña para ver quién se aferra al poder. Pero sobre todo indolentes, en un país de enormes grietas sociales donde la gente vive en la informalidad y casi la mitad de los niños en edad escolar están desnutridos. En este contexto resulta obsceno ver un funcionario público que ostenta joyas de marcas lujosas y Rolex de oro cuando su gente lucha por comer todos los días en el país que es considerado como el destino gastronómico más importante del mundo.

Maggie May, la tiktoker que expuso las mentiras de la presidenta

C.S.

La joven peruana Maggie May es periodista y vive desde hace unos años en Alemania, donde se dedica a subir contenidos sobre marcas de lujo como Rolex. Maggie calcula que los modelos que le vio a la presidenta Boluarte oscilan entre los 10 mil y 20 mil euros, a excepción de uno que tiene correa de cuero, y que por ser descontinuado podría costar unos 25 mil euros.

“Sobre el brazalete estamos hablando de unos 47.500 euros y es una variante de las más costosas ya que lleva 204 diamantes. Algo que contrasta mucho con la cinta roja que tenía en la muñeca antes de llegar a la presidencia”, concluye.

Portar un Rolex significa estatus. Vale recordar que la marca auspicia los eventos deportivos más exclusivos del mundo como la F1, torneos de tenis y polo. David y Victoria Beckham, las Kardashian, Jennifer Aniston, Neymar y tantas otras celebridades son de los más fanáticos coleccionistas de la marca. Relojes que llevan un código de identificación y exclusividad que los hace únicos, irrepetibles y fáciles de identificar.

El misterio de la estabilidad económica

C.S.

Prácticamente todos los presidentes que ha tenido el Perú en el siglo XXI han pasado por la cárcel en una sucesión sin fin de crisis institucionales. Y no son pocos los analistas que se preguntan cómo es posible que un país con semejante inestabilidad política pueda sostener una de las economías más sólidas por esta parte del mundo, con casi un 80% de informalidad. Un contexto aun más difícil de comprender a la hora de pagar sus cuentas, lo que hace deslizar un sinfín de hipótesis a lo largo de los últimos años. Porque, justamente lo que ha tenido Perú es una “disciplina fiscal inquebrantable” que le permite gozar de una estabilidad económica admirable, según confirma el especialista en economía internacional y comercio exterior Darwin Cruz.

“Estamos hablando de más de dos décadas de hacer los deberes y esto ha permitido que, a pesar de la crisis de la pandemia, de la guerra, que trajo aparejado el incremento de los combustibles y alimentos a nivel mundial, así como los conflictos internos, ahora mismo el Perú tiene más de 70 mil millones de dólares de reservas internacionales netas, unas de las mayores de la región. Por otro lado, Perú siempre tuvo buen historial crediticio, con esto ha destacado por su disciplina económica/financiera durante muchísimos años y eso sirve de colchón en caso de inflación. Los índices macroeconómicos señalan eso, aunque el año pasado vimos un descenso de la tasa de empleo y a sectores productivos como el minero que estuvieron comprometidos a causa de los conflictos sociales. Factores que hicieron perder la confianza de los inversionistas. Hoy los temas de inseguridad ciudadana hacen que los grandes y pequeños empresarios estén comenzando a tener problemas y repensar la posibilidad de invertir aquí. Es importante que, primero que nada, dejen las disputas por el poder ya que eso está afectando principalmente a la economía al generar incertidumbre. Y ese escenario hace ver pocas luces a un posible inversionista ya sea pequeño, mediano o grande. Además, hay que generar políticas públicas claras, encarar una lucha contra la delincuencia y mejora de la inseguridad ciudadana fortaleciendo el trabajo de inteligencia policial acompañada de una fuerte reforma de las fuerzas de seguridad ya que hay muchos indicios de corrupción al interior de ella, así como de las instituciones públicas”, concluyó Darwin Cruz.

*Periodista argentina radicada en Perú.