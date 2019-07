Pañuelos en las listas: verdes en Capital, celestes en el interior

por Soledad Beato

El armado de las listas de candidatos legislativos para las elecciones de este año estuvo teñido por dos novedades: la implementación de la Ley de Paridad de género, que obliga a todos los frentes electorales a incorporar igual cantidad de mujeres que de hombres en las mismas; y el debate por la legalización del aborto. El 27 de octubre se elegirán 130 diputados nacionales y se renuevan 24 bancas en el Senado.

Para ambas Cámaras la mayoría de los candidatos presentados por los frentes son verdes. En Diputados los cuatro frentes con mayor intención de voto presentan un total aproximado de 68 candidatos verdes contra 56 de los celestes. El resto no sabe o no manifiesta su postura. En Senadores la proporción es similar. Hay 26 candidatos verdes ocupando listas y 15 celestes. Y son 22 los que no se conoce su intención de voto sobre la Ley IVE.

Jenny Duran, integrante de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, explicó al Equipo de Investigación de Perfil Educación cómo se observa en ese espacio la conformación de las listas que competirán este año: “Entendemos que después del debate del 2018, el proyecto de ley IVE, fue gravitante en el armado de las listas. En elecciones pasadas no era un tema que demandara posicionamiento y en ésta sí. Eso configura que el aborto legal es un derecho a legislar”.

Respecto de la predominancia de celestes al interior de las listas de algunas provincias Santiago Turio, director de Relaciones institucionales de Frente Joven, comentó que “en el interior hay gran predominio de celestes”. Y confirmó para esta investigación que desde la Unidad Provida se realizaron “pedidos a presidentes y autoridades de los partidos para transmitirles la preocupación que hubiera candidatos celestes que representen la posición en defensa de la vida”.

Senadores celestes. En el Senado, el recambio de legisladores es bastante parejo entre quienes están a favor o en contra de la Ley IVE. Este año finalizan sus mandatos 24 senadores: 12 celestes y 12 verdes, lo que minimiza las posibilidades de un cambio de tendencia respecto de la votación de 2018. Son ocho provincias las que eligen: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego. Cada una elegirá tres senadores para un período de 6 años.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cinco partidos que más votos suman hay tres cabezas de lista que son verdes. En caso de que Juntos por el Cambio (Martín Lousteau) y el Frente de Todos (Mariano Recalde) salgan primero y segundo en cantidad de votos entrarían tres senadores verdes: dos del frente que gane y uno del que salga segundo. En cambio si sale segunda la lista de Consenso Federal, entrarían dos verdes y, dependiendo de cómo se resuelva la interna de ese frente electoral, podría entrar uno celeste (Julio Bárbaro).

En Santiago del Estero de los cuatro partidos que más votos suman hay dos cabeza de lista que son verdes (Consenso Federal y FIT), uno no manifiesta postura (Juntos por el Cambio) y uno es celeste (Frente de Todos). Es decir, si gana el FdT entrarían dos senadores celestes y un tercero que puede ser de Consenso Federal y sería verde, o el que gane la interna por Juntos por el Cambio entre un verde y un candidato que no se definió.

En el Chaco es casi seguro que los senadores que entren sean celestes. Ya que, los tres frentes que pueden ganar senadores encabezan sus filas con candidatos que se oponen a la legalización del aborto. El escenario solo es modificable si la interna del FdT la gana Capitanich y luego triunfa en las elecciones generales.

Los partidos que más votos suman también tienen mayoría de celestes en las listas de Salta. Lo mismo sucede en Entre Ríos, donde el candidato del macrismo es celeste (Alfredo de Angeli) mientras no se pronunció el líder de Todos. Y ta en Neuquén, donde el candidato de Cambiemos es celeste.

Por último, en Tierra del Fuego, la única manera de que se produzca una mayoría verde es que triunfe el Frente de Todos. Mientras que en Río Negro el escenario es incierto, porque no se definieron los candidatos de Juntos Para el Cambio mientras que en el Frente de Todos lidera uno verde y le sigue un celeste.

Diputados verdes. De los 129 diputados que votaron a favor de la Ley de Interrupción de Embarazo en 2018, 71 terminan su mandato este año. Mientras que de los 125 que votaron en contra son 57 los que dejan su lugar en diciembre próximo. Un total de 130 nuevos legisladores ingresarán en esta campaña a la Cámara Baja.

Por la Ciudad de Buenos Aires se renuevan 12 bancas de las cuales siete son verdes y cinco son celestes. Juntos por el Cambio cumplió con sus deseos de morigerar posturas y lleva igual cantidad de celestes y verdes. El Frente de Todos cuenta con nueve candidatos verdes en la lista por la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en Consenso Federal hay una lista de celestes y otra que no se define. En tanto el FIT lleva la legalización del aborto como plataforma de campaña en todos los niveles y cargos.

En la provincia de Buenos Aires se renuevan 35 bancas, ocho celestes dejan sus lugares y 24 verdes ponen en riesgo su lugar. En Juntos por el Cambio el primero de la lista es Cristian Ritondo, quien está en contra de la legalización. El Frente de Todos lleva en los primeros 12 puestos diez candidatos verdes y está liderada por Sergio Massa, que no fue claro en sus declaraciones. Consenso Federal es liderado por Graciela Camaño en contra de la legalización.

En Santa Fe son más celestes que verdes los que dejan su banca. Ponen en juego sus lugares cuatro diputados a favor de la ley y seis que están en contra. Los candidatos que presentan los frentes son en su mayoría verdes. Pero va a ser determinante la interna de Juntos Por el Cambio, que lleva más candidatos celestes o indefinidos que sus contrincantes. El Frente de Todos tiene los dos primeros candidatos de la lista con verdes. Y Consenso Federal lleva en los tres primeros puestos, de seis que tiene la lista, candidatos verdes.

En Córdoba se renuevan nueve bancas de las cuales siete diputados que son verdes dejarían la suya. Las listas que presentan los frentes están encabezadas, en su mayoría, por candidatos a favor de la legalización. Sin embargo, en Juntos por el Cambio, que tiene primero a Mario Negri (verde) le sigue Soher El Sukaria (celeste) y la lista continúa con los dos siguientes puestos celestes. Es decir, si las elecciones las gana Juntos por el Cambio, la mayoría de los diputados que ingresen serían celestes.

En Tucumán, los únicos candidatos que se pronunciaron están en contra de la Ley IVE. Asimismo, Santiago del Estero es mayoritariamente provida, como también lo son los candidatos de Tucumán y Santiago del Estero. Mientras que San Juan tiene las dos listas de los principales frentes encabezados por celestes. Al igual que Tierra del Fuego y San Juan, que son celestes.

La misma situación se observa en La Rioja, donde los dos candidatos de los que se conoce posición son celestes. Igual que en Catamarca, donde hay dos candidatos celestes encabezando los frentes. Y en Corrientes, donde hay internas en los dos Frentes mayoritarios y, de los que se conoce su postura frente a la legalización, la mayoría es celeste. Incluso en el Frente de Todos compite una lista llamada “Peronistas por la vida”.

En cambio, en Mendoza las dos cabezas de listas que encabezan las encuestas se han pronunciado a favor de la legalización. También en Entre Ríos, donde los dos candidatos que capitanean la lista de los partidos líderes son verdes. Catamarca tiene dos candidatos celestes encabezando los frentes.

Y se da la misma situación en Misiones: tanto el primer candidato del FdT como el de Juntos por el Cambio son verdes. Lo mismo ocurre en La Pampa, donde se conocen tres candidatos verdes: dos por el Frente de Todos y uno por Consenso Federal.

En Formosa la lista del Frente de Todos la encabeza un candidato verde y en Juntos por el Cambio hay dos listas que disputan la interna, una lleva candidato celeste y la otra se desconoce su posición. Mientras que en Jujuy se desconoce el color de los candidatos de Juntos por el Cambio y se manifiesta como celeste el candidato de Consenso Federal. Por el contrario, el candidato del FdT es verde. Y Neuquén lleva un candidato verde y uno celeste en cada uno de los frentes. Por último, los candidatos de San Luis no quisieron hacer pública su postura. Y solo se conoce un candidato celeste en la interna de Juntos por el Cambio. Lo mismo sucede en Santa Cruz, donde solo se conoce una candidata celeste en la interna cambista.

Al respecto, Myriam Bregman, candidata a diputada porteña por el FIT aclara que “más allá de la cantidad de ‘celestes’ que integran las listas de los partidos mayoritarios, el hecho de que se hayan unido esos pañuelos como si fuera posible compatibilizar el derecho a decidir y la prohibición de hacerlo, ya expresa un intento de condicionar la agenda del debate, y en consecuencia también las perspectivas del movimiento”.

Mientras que Vanesa Massetani, diputada por el Frente de Todos en Santa Fe advirtió: “La discusión para el armado de las listas no tuvo tanto que ver con incluir a verdes o celestes, sino más bien que todos los sectores y movimientos con los que trabajamos estuvieran representados. No se generó debate porque en nuestro espacio hay un profundo respeto por el que piensa distinto. Por mi parte, desde el lugar que toque, voy a seguir trabajando en defensa de la vida”.

*Integrante del Equipo de Investigación, conformado por periodistas egresados de Perfil Educación.