A pocos días de lanzar su último disco, KYGO se presentará este sábado en Madero Boardwalk

Desde que se catapultó a la fama con su single “Firestone” en 2014 y fue contactado por artistas de la talla de Chris Martin de Coldplay y Avicii para realizar remezclas de sus temas, KYGO se asentó en la escena electrónica como un referente ineludible del house tropical y del dance pop.

Hace unos días, el DJ de 31 años sorprendió a todos presentando “Thrill of the Chace”, su cuarto trabajo discográfico que fue un secreto oculto hasta su lanzamiento. Un álbum lleno de colaboradores, con canciones como ¨Dancing Feet ̈ ft. DNCE, la banda del líder de los Jonas Brothers, Joe Jonas, ¨Undeniables¨ con X Ambassadors, y ¨Fever¨ con Lukas Graham. Tal como su álbum predecesor, Golden Hour, la calidad de los colaboradores no cambia.

La sorpresa del lanzamiento de su cuarto disco, sin contarle a nadie, tuvo un condimento especial: en el marco de este anuncio inesperado, subió un video desde su estudio en Bergen, Noruega, de la canción “Thrill Of The Case” en una bellísima versión acústica.

Con esta sorpresa, KYGO llegará al país este sábado 19 de noviembre para cerrar su año consagratorio en Madero Boardwalk (Cecilia Grierson 322). Producido por DF Entertainment y presentado por Flow, el show tendrá una apertura de lujo con el DJ y productor canadiense Frank Walker, gran promesa de la escena, y un after party a cargo de la Bresh, la fiesta argentina que conquista el mundo y se convirtió en la favorita de las nuevas generaciones.

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE SU SHOW EN ARGENTINA

El show se podrá ver en vivo por Flow, con transmisión exclusiva para todo el país a partir de las 20:30 horas por el canal 605. El evento quedará disponible para que todos los clientes disfruten cuándo y donde quieran en el On Demand de la plataforma de entretenimiento, junto con todo el contenido de color y entrevistas que formarán parte del espectáculo.



¿QUIÉN ES EL DJ Y PIANISTA DE 31 AÑOS QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO LAS BANDEJAS A NIVEL GLOBAL?

Kyrre Gørvell-Dahll encontró su camino en la música primero como pianista.

Luego se adentró progresivamente en la producción y experimentando como DJ, hasta que adoptó su alter ego Kygo y saltó al estrellato con “Firestone”.

Es uno de los artistas más influyentes del EDM (electronic dance music). ¿Su especialidad? aprovechar recursos de producción del género para temas más pop.

Ha cosechado alrededor de 23 mil millones de streams entre sus canciones y videos, con éxitos como “Here For You” o “Higher Love”.



Selena Gómez, The Weeknd, Ellie Goulding, Coldplay y One Republic son algunos de los artistas que hicieron canciones con KYGO.

KYGO ha estado como artista principal en eventos como los Juegos Olímpicos de 2016 en Río y el Gran Prix de Fórmula 1 en México de 2021.

Además, KYGO no viene solo: la gira también traerá al DJ y productor canadiense Frank Walker, una figura prometedora que viene en un rápido ascenso a nivel global. Con solo dos EPs al momento, Walker acaba de firmar contrato con Sony y ya hay mucha expectativa por su primer trabajo discográfico. Su canción “Only When It Rains”, con vocals de Astrid S, le valió varias nominaciones y se convirtió en un gran éxito, al igual que “Imagine”, donde trabajó junto a Steve Aoki y AJ Mitchell. Una apertura para conocer a este gran talento e ir entrando en el clima.

Luego de las presentaciones de KYGO y Frank Walker, el sábado 19 de noviembre en Madero Boardwalk tendrá un cierre épico en manos de verdaderos expertos: los DJs de la Bresh, la fiesta argentina que recorre el mundo y suma fans edición tras edición. Con más de 900 ediciones repartidas en 12 países y alrededor de 90 ciudades, la Bresh es uno de los puntos de encuentro predilectos de los jóvenes en cada destino que suma. Buena música, buena onda y un show que siempre está a la altura: no por nada lleva el mote de “la fiesta más linda del mundo”.