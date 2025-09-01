Blue Zones: cómo se celebra la buena vida con Spirito Blu en Buenos Aires

En agosto se celebra el descubrimiento de las Blue Zones, esos rincones del mundo donde las personas viven más y mejor gracias a un estilo de vida saludable, activo y en comunidad. Este año, Spirito Blu festejó este aniversario con un evento en Buenos Aires que reunió tapeo, cócteles y buena compañía, reafirmando que la buena vida está en los pequeños detalles.

Qué son las Blue Zones y dónde están

Las Blue Zones no son simples lugares en el mapa: son cinco regiones donde se ha comprobado que sus habitantes disfrutan de mayor longevidad y bienestar. Se trata de Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), Loma Linda (California, EE.UU.) y Nicoya (Costa Rica). Todas ellas comparten hábitos como:

Mantener vínculos estrechos con familia y amigos.

Practicar actividad física natural y frecuente.

Cuidar la alimentación y aprovechar los productos locales.

Dedicar tiempo al descanso y la calma.

Vivir con propósito y sentido comunitario.

El concepto nació el 9 de agosto de 2004, cuando un grupo de investigadores identificó la primera Blue Zone en las montañas de Barbagia, Cerdeña, señalándola con un círculo azul en el mapa. Desde entonces, estas regiones se convirtieron en símbolo global de bienestar.

Spirito Blu: un gin inspirado en Cerdeña

Fiel a ese espíritu, Spirito Blu, un London Dry Gin elaborado con botánicos mediterráneos, se inspira en la isla de Cerdeña y en su filosofía de vida. Uno de sus ingredientes más distintivos es la sa pompia, un cítrico local con piel gruesa y aceites esenciales que le aporta frescura, amargor equilibrado y un perfil aromático único.

Durante la velada en Buenos Aires, los invitados disfrutaron de un tapeo acompañado de cócteles preparados por Juan Luciani, bartender y embajador de la marca. El protagonista fue el Gin Tonic, el trago ideal para dejar brillar el carácter del enebro italiano y el toque cítrico de la sa pompia.

Un evento que celebra la buona vita

La experiencia buscó trasladar a los asistentes a esa filosofía de las Blue Zones, donde la vida se disfruta con calma, encuentros y momentos memorables. Con cada copa de Spirito Blu, se abrió la posibilidad de desconectarse de la rutina, conectar con otros y celebrar que la buena vida está en cada detalle.