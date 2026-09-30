Camino de Santiago desde Sarria: cómo hacer el tramo clave en cinco etapas

Hay muchas formas de llegar a Santiago de Compostela, pero pocas son tan populares, accesibles y simbólicas como empezar el Camino Francés en Sarria. Este tramo gallego concentra una parte muy especial del itinerario jacobeo: permite recorrer la distancia mínima exigida para solicitar la Compostela, atraviesa aldeas rurales, bosques, puentes medievales y pueblos con fuerte tradición peregrina, y puede completarse en alrededor de una semana sin necesidad de una preparación extrema.

Sarria no es el inicio histórico del Camino Francés, que viene de mucho más lejos, pero sí se convirtió en el punto de partida favorito para quienes tienen pocos días disponibles. La razón es simple: desde allí hasta Santiago hay algo más de 100 kilómetros reales, una distancia suficiente para obtener la Compostela si se realiza a pie o a caballo y se acredita correctamente el recorrido con la credencial del peregrino. La normativa oficial indica que para solicitarla es necesario haber completado al menos los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo, o 200 kilómetros en bicicleta, con los sellos correspondientes en la credencial.

Por qué Sarria se volvió el punto de partida más elegido

Para muchos viajeros, el Camino desde Sarria tiene una virtud difícil de igualar: combina sentido espiritual, logística razonable y una duración compatible con vacaciones cortas. En cinco o seis etapas, el peregrino puede vivir la experiencia del Camino sin disponer de un mes entero ni afrontar los tramos más largos que comienzan en Francia o en otras zonas de España.

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El recorrido, además, está muy preparado para recibir caminantes. Hay albergues, pensiones, casas rurales, bares, servicios de transporte de equipaje, farmacias y restaurantes distribuidos a lo largo de las etapas. Esa infraestructura no le quita autenticidad al viaje, pero sí lo vuelve más accesible para quienes se acercan por primera vez.

También ayuda el paisaje. Galicia acompaña con una sucesión de corredoiras, bosques de robles y castaños, pequeñas iglesias, caseríos, prados, ríos y aldeas donde el ritmo baja. El Camino desde Sarria no es solo una cuenta regresiva hacia la Catedral: también es una forma de entrar lentamente en el mundo rural gallego.

La credencial y los sellos: el pasaporte del Camino

Antes de hablar de etapas, conviene entender un requisito básico. La credencial del peregrino funciona como el documento que acredita el recorrido. En ella se van reuniendo sellos de albergues, iglesias, bares, oficinas de turismo o puntos autorizados del Camino.

Para solicitar la Compostela al llegar a Santiago, la Oficina del Peregrino exige haber recorrido la distancia mínima y presentar la credencial debidamente sellada. En los últimos 100 kilómetros se recomienda contar con al menos dos sellos por día, especialmente para evitar dudas sobre la continuidad del trayecto.

Este detalle no debería verse como una formalidad molesta. Para muchos peregrinos, la credencial termina siendo uno de los recuerdos más personales del viaje: cada sello marca una pausa, una conversación, una etapa superada o una localidad que quedó asociada a una experiencia concreta.

Qué etapas suelen hacerse desde Sarria

El reparto clásico del Camino Francés desde Sarria se organiza en cinco jornadas: Sarria-Portomarín, Portomarín-Palas de Rei, Palas de Rei-Arzúa, Arzúa-O Pedrouzo y O Pedrouzo-Santiago de Compostela. En total, son unos 115 kilómetros, aunque la cifra exacta puede variar según variantes, alojamientos elegidos o pequeños desvíos.

Quienes prefieren planificar con detalle pueden consultar referencias especializadas sobre las etapas desde Sarria, especialmente útiles para comparar distancias, dificultad, servicios y posibles formas de adaptar el recorrido según el ritmo de cada peregrino.

La distribución en cinco días es la más habitual, pero no la única. Algunos caminantes prefieren dividir la etapa más larga, entre Palas de Rei y Arzúa, haciendo noche en Melide o en alguna localidad intermedia. Otros suman un día extra para llegar a Santiago con menos cansancio o para disfrutar más del paisaje.

Primera etapa: Sarria-Portomarín

La salida de Sarria suele tener algo de ceremonia. Los peregrinos dejan atrás la villa y comienzan a caminar entre pequeños núcleos rurales, muros de piedra, caminos arbolados y zonas de cultivo. Es una etapa amable, aunque no completamente plana, que sirve para entrar en ritmo.

El objetivo final es Portomarín, uno de los pueblos más singulares del tramo. Su historia está marcada por el embalse de Belesar, que obligó a trasladar parte de la localidad piedra por piedra desde su ubicación original. La iglesia de San Nicolás, reconstruida en el nuevo emplazamiento, es uno de sus símbolos.

Esta primera jornada también tiene un peso emocional: en algún punto del recorrido se cruza la referencia de los últimos 100 kilómetros oficiales hacia Santiago. Para muchos, ese mojón confirma que el viaje ya empezó de verdad.

Segunda etapa: Portomarín-Palas de Rei

La etapa hacia Palas de Rei combina caminos rurales, pequeñas aldeas y tramos de subida suave. No suele ser la jornada más espectacular del Camino, pero ayuda a entender la constancia que exige la peregrinación: levantarse temprano, caminar varias horas, administrar fuerzas y aceptar que no todos los días tienen que ser épicos.

Palas de Rei fue históricamente un punto relevante del Camino y conserva ese carácter de lugar de paso. Allí se mezclan peregrinos que vienen desde distintos ritmos, alojamientos llenos, bares con menú del día y conversaciones breves entre caminantes que quizás vuelvan a cruzarse más adelante.

Tercera etapa: Palas de Rei-Arzúa

Para muchos, esta es la etapa más exigente del tramo desde Sarria. La distancia ronda los 28 o 29 kilómetros si se hace completa, por lo que conviene salir temprano y caminar con paciencia. A mitad de camino aparece Melide, famoso por su pulpo y por ser uno de esos lugares donde el Camino se vuelve también gastronomía.

Después de Melide, el recorrido continúa entre subidas, bajadas, bosques y aldeas hasta llegar a Arzúa, conocida por su queso con denominación de origen. Para quienes no quieren afrontar una jornada larga, dividir esta etapa puede ser una buena decisión. El Camino no premia al que más corre, sino al que llega con ganas de seguir caminando.

Cuarta etapa: Arzúa-O Pedrouzo

La salida de Arzúa marca el inicio de una jornada más contenida, con alrededor de 19 o 20 kilómetros según el punto exacto de llegada. Es una etapa de transición, ideal para recuperar energía después del esfuerzo anterior.

El paisaje mantiene el tono gallego: caminos entre árboles, pequeñas aldeas, bares de peregrinos y una sensación creciente de cercanía con Santiago. A esta altura, la rutina del Camino ya está instalada. La mochila pesa menos por costumbre, los pies empiezan a contar su propia historia y cada caminante entiende mejor su ritmo.

O Pedrouzo funciona como la última gran parada antes de Santiago. Allí se siente una mezcla de cansancio, expectativa y cierta incredulidad: después de varios días caminando, la meta está a menos de una jornada.

Quinta etapa: O Pedrouzo-Santiago de Compostela

El último día tiene una energía distinta. La distancia ronda los 20 kilómetros y atraviesa zonas boscosas, áreas más urbanas y el entorno del Monte do Gozo, desde donde muchos peregrinos tienen la primera percepción de estar realmente cerca de Santiago.

La llegada a la Plaza del Obradoiro es uno de los momentos más esperados. Algunos entran en silencio, otros se abrazan, otros se sientan frente a la Catedral sin decir demasiado. Después de días midiendo el avance en kilómetros, el final se vuelve una escena personal.

Allí queda completar el trámite de la Compostela, descansar y, para muchos, intentar entender qué cambió durante el camino.

Consejos para caminar mejor

El Camino desde Sarria no exige ser atleta, pero sí pide cierta preparación. Conviene llevar calzado usado previamente, ropa cómoda, impermeable liviano, una mochila razonable y protección para lluvia, porque Galicia puede cambiar de clima en pocas horas.

También es importante no subestimar las distancias. Caminar 20 o 25 kilómetros diarios durante varios días seguidos puede cansar incluso a personas activas. Por eso, hidratarse, comer bien, cuidar los pies y no cargar peso innecesario hacen una diferencia enorme.

Reservar alojamiento con anticipación puede ser recomendable en temporada alta, especialmente en primavera, verano y años de gran afluencia. El tramo desde Sarria es uno de los más transitados del Camino, y esa popularidad tiene ventajas y desafíos: hay muchos servicios, pero también mucha demanda.

El valor de caminar los últimos 100 kilómetros

El Camino desde Sarria tiene detractores que lo consideran demasiado concurrido, y es cierto que no ofrece la soledad de otras rutas más largas o menos transitadas. Pero reducirlo a una opción “fácil” sería injusto.

Para muchas personas, estos 100 kilómetros son la puerta de entrada a una experiencia transformadora. Hay quienes llegan por motivación religiosa, otros por búsqueda personal, por desafío físico, por turismo cultural o simplemente por curiosidad. Todos comparten, durante algunos días, una misma dirección.

La Compostela puede ser el objetivo formal, pero el verdadero recuerdo suele estar en otra parte: en las mañanas frías, en las conversaciones inesperadas, en el cansancio compartido, en los pueblos pequeños, en los silencios del bosque y en la emoción de llegar caminando a Santiago.

Sarria ofrece eso: una distancia posible, un recorrido lleno de historia y una forma concreta de descubrir por qué el Camino sigue atrayendo a viajeros de todo el mundo.