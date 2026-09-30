Jubilados en Esteban Echeverría: exención impositiva total y condonación de deudas desde 2027

“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el Municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, manifestó el jefe comunal ante el Honorable Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.

La exención total impositiva empezará a regir a partir del próximo 1 de enero de 2027 y quedarán incluidas aquellas personas mayores de 75 años cuyos ingresos mensuales totales no superen el monto equivalente a dos haberes jubilatorios mínimos, y que a su vez sean propietarios, usufructuarios o poseedores a título de dueño de hasta un único inmueble destinado exclusivamente a su vivienda propia y de ocupación permanente.

La medida busca aliviar la carga tributaria y ayudar a sostener los ingresos de quienes atraviesan una situación económica cada vez más difícil. Cada contribuyente deberá presentar una declaración jurada acompañada de la documentación respaldatoria que la reglamentación determine.

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Fernando Gray anunció la exención impositiva total para mayores de 75 años.

Los tributos que las jubiladas y los jubilados que se encuadren en esta ordenanza dejarán de pagar, son los siguientes: Tasa por Servicios Generales, Contribución Especial Para Obras Públicas, Contribución Especial Por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad, Derechos de Oficina, Patentes de Rodados, Carnet de Conducir, Derechos de Cementerio, Tasa por Servicios Asistenciales y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.

Asimismo, se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el Municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada.

La pérdida de poder adquisitivo de quienes cobran la jubilación mínima se refleja en la relación entre sus ingresos y el costo de vida. En octubre de 2026, el haber mínimo será de $435.748,51, mientras que la Canasta Básica Total alcanzó los $519.578 por adulto equivalente en agosto, valor que el INDEC utiliza como referencia para establecer la línea de pobreza.

A esta situación se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores. El desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) profundizan las dificultades que atraviesa este sector.