Fernando Espinoza: "Hoy un jubilado tiene que elegir entre comprar medicamentos o comer".

Un encuentro multitudinario se celebró en González Catán, con jubiladas y jubilados de todo el distrito, allí el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto a la secretaria de la Tercera Edad, Marisa Guerin, destacó: “Este evento es una fiesta que compartimos todos los años, pero también es una oportunidad de reencontrarnos con nuestras adultas y adultos mayores no solamente en esta fecha, sino todos los días”, y agregó: “ con distintas actividades y programas, como talleres de baile, gimnasia y Tai Chi, además de acciones vinculadas con la atención integral de la salud. También desarrollamos planes de vacunación y atención oftalmológica”.

Las distintas actividades y políticas que se llevan adelante durante todo el año acompañan a las jubiladas y los jubilados, con propuestas recreativas, deportivas y de salud, en ese sentido Fernando Espinoza resaltó: "Tenemos un programa de entrega de lentes gratuitos. El año pasado entregamos a más de 20 mil jubiladas y jubilados sus anteojos totalmente gratuitos. Esa es la diferencia entre un gobierno insensible e inhumano y nosotros, que creemos en un Estado presente, eficiente y con sensibilidad social”.

Fernando Espinoza en González Catán en el evento de Jubiladas y Jubilados

“Una jubilación hoy en la Argentina está en menos de 500 mil pesos. El costo de un par de lentes está en 600 mil pesos aproximadamente, los lentes bifocales están hasta en 1 millón de pesos aproximadamente”. “Otro drama que tienen los jubilados hoy en esta Argentina de Milei tiene que ver con el valor exorbitante de los medicamentos, que le consumen la mitad de la jubilación. Y la otra mitad de la jubilación se les van en pagar las tarifas, la luz, el agua, el gas”, continuó Fernando Espinoza, “Un jubilado hoy tiene que elegir entre comprar un medicamento o comer, entre pagar la luz o comer. Si no lo ayudan sus hijos, es imposible que puedan sobrevivir”.

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Rodeado de jubiladas y jubilados, Fernando Espinoza destacó el rol de los adultos mayores en la vida de las argentinas y argentinos: “Nuestras abuelas y abuelos se merecen absolutamente todo. Fueron quienes nos marcaron el camino y siempre serán el ejemplo de la familia, del barrio, de la solidaridad y de los valores. Nosotros vamos a estar siempre trabajando a su lado, acompañándolos y protegiéndolos”, y concluyó: “Vamos a construir una nueva Argentina donde las jubiladas y jubilados puedan vivir dignamente y ser muy felices”.