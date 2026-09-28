Red Bull Batalla Argentina 2026: Dónde ver en vivo la Final Nacional

La escena del freestyle argentino vuelve a encontrarse para una noche de rimas, improvisación y mucha competencia. El viernes 02 de octubre, Red Bull Batalla celebra su Final Nacional Argentina 2026, y en Telecentro vas a poder disfrutarla en vivo.

La competencia reunirá a algunos de los principales MCs de la escena argentina. Entre los clasificados se encuentran Cobe, Exe, Nasir Catriel, CTZ, Abel, Cacha, DYBBUK, Franchute, Klan, Mecha, Rife, Sophia y Tobi, entre otros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La noche tendrá un objetivo claro: encontrar al MC que se consagre campeón de la Final Nacional y consiga el lugar para representar a Argentina en la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla.

El próximo 2 de octubre a las 19:00 hs se llevará a cabo una transmisión en vivo que podrá disfrutarse a través del Canal 1065 y desde cualquier dispositivo mediante T-Play, por lo que ya quedó agendado en el calendario.

¡La Red Bull Batalla se vive con Telecentro!