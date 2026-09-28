HRTrends 2026: la cumbre de Recursos Humanos más grande de América Latina regresa a Buenos Aires para definir la agenda laboral de 2027

En un escenario dinámico donde la gestión del talento se convirtió en la columna vertebral de la competitividad corporativa, la séptima edición de HRTrends se llevará a cabo en Buenos Aires para reunir a más de 700 ejecutivos del sector. La cita es este próximo 13 de octubre en el espacio RUT HAUS, en una fecha estratégica en la que las áreas de personas se encuentran definiendo sus prioridades, presupuestos y hojas de ruta de cara al próximo año.

El encuentro es el evento insignia de Bonda, la empresa líder en beneficios corporativos de América Latina que consolida su gira regional tras haber pasado por en Bogotá y con próxima parada en Santiago de Chile. Con una trayectoria histórica que supera los 7.000 asistentes, más de 90 speakers internacionales y más de 100 empresas proveedoras de servicios que han sido parte de sus distintas convocatorias, la iniciativa se afianzó como la cita obligada para la comunidad corporativa.

Innovación, contexto económico y estrategias de fidelización del talento

La jornada desplegará una agenda integral pensada para exponer las tendencias del mercado y anticipar los desafíos de la gestión de personas. La apertura estará a cargo del cofundador de Bonda, Agustín Perelman, con su charla sobre “Tendencias en Beneficios Corporativos”. A continuación, el panel titulado “Donde las personas importan: organizaciones que marcan la diferencia”, bajo la moderación de la editora de Forbes Argentina, Laura Mafud, reunirá a Sofía Suárez Vigil (gerente de People and Culture de Farmaplus), Bárbara Cornejo (gerente de People Empowerment de Enel), Denise Mizrahi (gerente senior de People, Performance & Culture de KPMG) y Sebastián Torriti (gerente de Capital Humano y Transformación de Banco Hipotecario) para debatir las acciones concretas de las empresas en materia de atracción y fidelización hacia 2027.

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El bloque enfocado en innovación operativa contará con la participación de Carolina Civale, gerente de Optimización y Tecnologías de YPF, quien expondrá el uso de soluciones digitales para optimizar procesos en el área y en toda la compañía. La coyuntura macroeconómica y el panorama del empleo en la Argentina estarán analizados por el economista Claudio Zuchovicki, mientras que Carlos Ray, Head of Legal and H&S de Randstad para Argentina y Uruguay, abordará las claves de la modernización laboral y su impacto directo en la gestión de perfiles.

Lecciones de liderazgo y el impacto directo en las organizaciones

El cierre estará a cargo de Luciana Aymar, ex capitana de Las Leonas y ocho veces elegida como la mejor jugadora de hockey del mundo. A través de su conferencia “Liderazgo de Campeones”, la deportista revelará los secretos detrás de la construcción de un equipo campeón del mundo, trasladando la mística y los valores del alto rendimiento deportivo a la conducción de equipos de trabajo.

Además de la propuesta académica, los asistentes podrán intercambiar experiencias con colegas de industrias líderes del país y recorrer una feria con 17 proveedores especializados en soluciones para el sector. Sobre la trascendencia del encuentro, Luciana Psenda, Marketing Manager de Bonda, destacó: “Para nosotros, en Bonda, es un orgullo sostener un encuentro tan importante para la comunidad de Recursos Humanos, en el que cada edición supera a la anterior. Lo que se discute arriba del escenario no queda ahí: cada persona que viene vuelve a su empresa y toma decisiones que impactan en la vida de cientos de colaboradores”.

El evento presencial será conducido por Fer Niizawa, CEO de Fer Niizawa Consulting Group, y cuenta con el patrocinio de Ámbito Financiero, Perfil, El Cronista, Mandü, BenchClub, Cabify para empresas, SanCor Salud, Social Lunch, Motorola, Cobalto Capital, Pandapé LATAM, Great People to Work, Formas, Samsonite y Deel. La participación es gratuita con inscripción previa en hrtrends.bonda.com, con cupos limitados exclusivamente reservados para integrantes de equipos de Recursos Humanos.