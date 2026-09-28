Quién es Germán Herrero, el inventor argentino que llevó el aire de los hospitales a los galpones de gallinas

Buenos Aires, septiembre de 2026.- Germán Herrero pasó tres décadas ocupándose de algo que casi nadie mira: el aire que se respira en espacios cerrados. El de los quirófanos, el de los laboratorios farmacéuticos, el de las plantas de alimentos. Hace dos años se hizo una pregunta que nadie en el sector se había hecho, y fue qué pasaría si esa misma tecnología -la que mantiene estéril una sala de cirugía- se instalara en un galpón de gallinas ponedoras.

Para averiguarlo montó un experimento en una granja de San Fernando del Valle de Catamarca, junto al diseñador industrial Mariano Mercado. Eligió dos galpones vecinos, con la misma construcción y con gallinas parecidas en cantidad, edad y estado. En uno instaló equipos de purificación de aire de su propio desarrollo, funcionando día y noche. Al otro no lo modificó, para poder comparar.

Las conclusiones fueron más contundentes de lo que esperaba. En las noches de invierno, cuando las cortinas del galpón se cierran para que los animales no pasen frío, el aire de adentro se enrarece y los hongos se multiplican. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el galpón sin equipos, donde la contaminación se duplicó en quince horas. En el galpón tratado pasó lo contrario, porque el aire se fue limpiando a medida que recirculaba por los equipos, y las colonias de hongos cayeron un tercio.

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Hubo otras dos señales que se notaron a simple vista. Donde estaban los equipos había muchas menos moscas y el olor era claramente menor. Las gallinas de ese galpón pusieron un 7% más de huevos durante el primer mes completo del ensayo.

La tecnología que hizo posible ese resultado es invención suya. Desde 2022 Herrero figura ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como único inventor registrado de la “Máquina Purificadora de Aire”, y desarrolló de forma independiente un sistema de oxidación fotocatalítica capaz de neutralizar el 99,9% de los compuestos orgánicos volátiles, virus y bacterias del aire en un solo pasaje, sin obligar al equipo a trabajar forzado. El aparato que hoy limpia el aire de una granja avícola nació en la mesa de diseño de alguien que venía de resolver el aire de las terapias intensivas.

Equipos de purificación de aire instalados en un galpón de gallinas ponedoras en Catamarca, una tecnología adaptada por Germán Herrero que logró reducir la contaminación, disminuir la presencia de moscas y aumentar la producción de huevos.

Su camino empezó lejos de todo esto. Se formó como Técnico Electromecánico Nacional y en 1999 arrancó instalando y reparando aires acondicionados domésticos. Con los años detectó una necesidad que los equipos de fábrica no cubrían, y ahí nació su especialización en unidades de tratamiento de aire hechas a medida. Hoy preside Tecas Termomecánica, la empresa con la que equipó el Hospital Italiano de Córdoba, el Hospital Rawson, el Hospital de Niños, el Sanatorio Allende y el Hospital Regional Eva Perón, entre muchos otros. Está certificado como especialista en filtración de aire por la National Air Filtration Association de Estados Unidos.

El hallazgo llega en un momento particular para la avicultura argentina. El país es el mayor consumidor mundial de huevos por habitante, con 398 unidades por persona durante 2025 según el Instituto Latinoamericano del Huevo, y este año atravesó además un episodio de influenza aviar que obligó al Senasa a intervenir cuatro establecimientos antes de que la Argentina volviera a declararse libre de la enfermedad, el 27 de abril. En ese escenario, la calidad del aire dentro de las granjas dejó de ser un detalle.

Herrero, por su parte, ya trabaja en una nueva línea de equipos pensada para el mercado de Estados Unidos, convencido de que la calidad del aire va a ser una de las variables que definan la productividad de la próxima década.