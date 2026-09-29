La Rioja pone en marcha una nueva etapa del peronismo con fuerte renovación generacional

La Rioja acaba de concretar una renovación profunda de su estructura partidaria que pone el foco en una nueva generación de dirigentes. Más del 70% de los lugares de la nueva orgánica del peronismo riojano están ocupados por jóvenes y mujeres, en una decisión que busca ampliar la participación y preparar al partido para una nueva etapa política.

La nueva composición del Partido Justicialista reúne perfiles que hasta ahora tenían una participación secundaria en las estructuras partidarias: jóvenes militantes, dirigentes barriales, representantes gremiales y de organizaciones sociales, estudiantes universitarios, mujeres, referentes de la diversidad y profesionales de distintas disciplinas.

La nueva estructura incorpora formación y capacitación de cuadros, equipos técnicos, profesionales y una estrategia de militancia digital, entendiendo que la construcción política actual requiere presencia territorial, preparación y nuevas herramientas de comunicación.

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La conducción de Ricardo Quintela atraviesa este proceso como uno de sus principales impulsores. La idea es combinar la experiencia de dirigentes que construyeron la historia del peronismo riojano con el ingreso de una generación que deberá asumir nuevas responsabilidades políticas.

El movimiento tiene además una lectura que excede la organización partidaria provincial. En un momento en que el peronismo argentino debate su futuro, La Rioja busca mostrar una alternativa de renovación desde la estructura, incorporando nuevos dirigentes sin romper con su identidad política ni con su tradición territorial.

Con una estructura que busca ser más joven, profesional, federal y territorial, el peronismo riojano pretende convertir la renovación partidaria en una herramienta para la construcción política de los próximos años, con una mirada que trasciende los límites de la provincia.