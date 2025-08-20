Caputo y Valenzuela lanzan en Tres de Febrero la primera municipalización del ex PROCREAR

Tres de Febrero oficializó la municipalización del ex PROCREAR de Martín Coronado bajo un nuevo modelo: gestión local, inversión privada y financiamiento accesible. El acuerdo lo anunció el intendente y candidato a senador por la Primera Sección, Diego Valenzuela, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. “Esto se puede replicar en cualquier lado. No están las obras paradas, sino que depende de la actitud proactiva de cada gobierno”, apuntó Valenzuela.

La transformación es contundente: se pasa de 389 a 1200 viviendas, con 60.000 m² de construcción. Además, se les brinda acceso a créditos hipotecarios, logrando financiar la compra, sea terminada o en pozo. “El PROCREAR fue la mayor injusticia social y la política de vivienda más regresiva que existió en el país”, y agregó: “Hoy me alegra anunciar que firmamos con el ministro Caputo la primera municipalización del ex PROCREAR para poder licitarlo y terminarlo con iniciativa privada y crédito”.

La iniciativa impulsa el empleo, la construcción y el desarrollo comercial en Martín Coronado y Pablo Podestá. Este proyecto también propone más espacios verdes y precios más accesibles gracias al aumento de la oferta. “Esto reduce las exigencias y los planes únicos porque los vecinos merecen viviendas asequibles. Además, va a dinamizar el trabajo y la venta de materiales para la construcción”, culminó el Intendente.

Los principales puntos de la primera municipalización del ex PROCREAR