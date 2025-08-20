Caputo y Valenzuela lanzan en Tres de Febrero la primera municipalización del ex PROCREAR

Tres de Febrero oficializó la municipalización del ex PROCREAR de Martín Coronado bajo un nuevo modelo: gestión local, inversión privada y financiamiento accesible. El acuerdo lo anunció el intendente y candidato a senador por la Primera Sección, Diego Valenzuela, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. “Esto se puede replicar en cualquier lado. No están las obras paradas, sino que depende de la actitud proactiva de cada gobierno”, apuntó Valenzuela.
La transformación es contundente: se pasa de 389 a 1200 viviendas, con 60.000 m² de construcción. Además, se les brinda acceso a créditos hipotecarios, logrando financiar la compra, sea terminada o en pozo. “El PROCREAR fue la mayor injusticia social y la política de vivienda más regresiva que existió en el país”, y agregó: “Hoy me alegra anunciar que firmamos con el ministro Caputo la primera municipalización del ex PROCREAR para poder licitarlo y terminarlo con iniciativa privada y crédito”.
La iniciativa impulsa el empleo, la construcción y el desarrollo comercial en Martín Coronado y Pablo Podestá. Este proyecto también propone más espacios verdes y precios más accesibles gracias al aumento de la oferta. “Esto reduce las exigencias y los planes únicos porque los vecinos merecen viviendas asequibles. Además, va a dinamizar el trabajo y la venta de materiales para la construcción”, culminó el Intendente.
Los principales puntos de la primera municipalización del ex PROCREAR
- Permite agilizar las obras. Se pueden licitar los 4 sectores y no se depende de los fondos del Ministerio. Eso implicará mayor cantidad de viviendas y mayor volumen de obra, generando más trabajo y actividad.
- Se pasa de 389 viviendas a un total de 1200 viviendas en los 4 sectores.
- Se harán 60.000 metros cuadrados de vivienda, que es un crecimiento enorme para toda la localidad. Eso mejorará la oferta de comercios, gastronomía y el desarrollo de las localidades de Martín Coronado y de Pablo Podestá.
- Se mejora la infraestructura para el barrio. Menos calles y más espacio verde abierto para la comunidad.
- Permitirá reducir el precio de venta de las viviendas por el aumento de oferta y la optimización del uso de la tierra. Esto mejora la asequibilidad de las viviendas y además cada familia que compre podrá negociar sus términos de acuerdo al esquema que le convenga con el privado. Eso implica una mejora, porque se reducen las exigencias y los planes únicos.
- Se podrá también acceder a créditos hipotecarios y financiar cada particular la compra de su vivienda, sea terminada o en pozo (la licitación va a permitir mayor flexibilidad para facilitar el acceso a las viviendas y ampliar la demanda).