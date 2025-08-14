Curso gratuito de educación financiera para familias: la nueva propuesta de BYMAEDUCA

En el marco del Día de la Niñez, que se celebra el próximo domingo 17 de agosto en Argentina, el programa de educación financiera de BYMA presenta un nuevo curso para acompañar a las familias argentinas en el fortalecimiento de sus conocimientos para una mejor toma de decisiones financieras.

Se trata de la capacitación 100% online BYMA EN FAMILIA, que comienza el 23 de agosto, especialmente pensada para personas de todas las edades y roles familiares que quieran fortalecer sus conocimientos financieros y acercar herramientas educativas a los más chicos, promoviendo una mejor comprensión de la economía personal y la organización de la economía cotidiana.

Los cursos están diseñados para acercar conocimientos básicos y claves sobre el manejo del dinero, con un enfoque claro y accesible. El objetivo es fomentar hábitos financieros saludables y facilitar la comprensión de la economía cotidiana.

Aprendé conceptos básicos para entender mejor cómo manejar el dinero en el día a día y planificar en familia:

Dos clases: sábados 23 y 30 de agosto

Modalidad: online en vivo, con grabaciones disponibles

Duración: de 18.30 a 20 hs.

Gratuito

Realizar inscripción

Compromiso con la educación y la inclusión financiera

A través de BYMAEDUCA, BYMA busca acercar el conocimiento del Mercado de Capitales a toda la sociedad, fomentando la cultura del ahorro y la inversión como herramientas para el desarrollo personal, familiar y productivo del país.

En lo que resta de 2025, BYMAEDUCA seguirá ofreciendo capacitaciones gratuitas y aranceladas, en niveles que van desde lo introductorio hasta lo avanzado, con acceso desde cualquier lugar del país.

Para más información, escribí a: [email protected] / www.bymaeduca.com.ar

Acerca de BYMA

BYMA es la Bolsa de Valores de Argentina que combina de manera inteligente mercados y tecnología, para convertir la inversión en crecimiento y desarrollo.

BYMA ofrece un acceso seguro y transparente al mundo de las inversiones. Contempla en su actividad todos los pasos de la industria del mercado de capitales argentino, a partir de una integración vertical que abarca: el listado, la negociación, el registro, la liquidación, la custodia con depósito central, el pago de acreencias, el acceso a tenencias, y otros servicios pre y post negociación. En su actividad, BYMA garantiza la liquidación compensada, centralizada y garantizada, contando como Cámara Compensadora con calificación QCCP.

BYMA cuenta con la más amplia oferta de productos financieros y modalidades operativas de Argentina, como instrumentos de renta fija, acciones, fondos cerrados, CEDEARs, cauciones, futuros, opciones, plazo por lote, préstamos, colocaciones primarias y cheques; así como también productos que promueven el acceso al financiamiento de las PYMEs a lo largo del país.

Integrada bajo una plataforma tecnológica de última generación, el ciclo completo de la operatoria en BYMA se realiza en tecnología world-class. alineada a los estándares de los mercados más evolucionados del mundo.

BYMA es la evolución del mercado de capitales argentino, conjuga liquidez, conocimiento y profesionalismo, para afrontar los desafíos y exigencias del mundo actual, transformando las inversiones en trabajo y desarrollo para el país en un ámbito de buenas prácticas de gobierno corporativo.

Más información: www.byma.com.ar