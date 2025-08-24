Desde Miami al mundo: Aldana Páez analiza las nuevas tendencias que transforman la industria de los eventos

Miami parece un set de película: autos de lujo, carteles brillantes, rooftops infinitos. Pero detrás del cliché de la extravagancia, la ciudad esconde un pulso mucho más interesante. Uno que combina propósito, innovación y bienestar.

Aldana Páez, especialista en eventos con más de 13 años de experiencia internacional, lo está viviendo en carne propia. Desde su llegada a Estados Unidos, donde cursa un Máster en Comunicación y Marketing, comenzó a explorar desde dentro uno de los polos más influyentes de la industria: el ecosistema de eventos de Miami.

Aldana Páez.

“Lo que más me gusta de estar acá es que no solo estoy aprendiendo desde lo académico, sino que tengo la posibilidad de observar de cerca cómo se mueve una de las industrias más dinámicas del continente. Hay mucha creatividad, pero también conciencia. Hay abundancia, sí, y también mucha introspección”.

Miami: un hub global de eventos con visión estratégica

Miami agrupa algunas de las mayores conferencias del mundo en industrias clave como tecnología, turismo, moda, salud, bienestar y negocios internacionales. A diario se generan eventos donde es posible conectar con personas influyentes de todo el planeta. Y lo más interesante es cómo estos encuentros están adoptando formas más humanas, experienciales y transformadoras.

El nuevo ADN de los eventos: experiencias auténticas

“Están surgiendo formatos muy distintos. Por ejemplo, hay eventos de networking que combinan café, música suave y meditación o donde te anotás para jugar al pádel con personas de tu misma industria que no conoces y ahí generás conexiones genuinas. Se están terminando los eventos para entregar tarjetas: ahora la gente quiere vivir algo que la transforme, aunque sea por una hora”.

Entre los más llamativos, destacan las llamadas “raves conscientes” o soft clubbing: fiestas diurnas en cafés o espacios wellness, sin alcohol, con DJ sets suaves, cold plunge, sauna y conexión social sin filtros.

El auge del wellness en eventos: cuerpo, mente y negocios

Antes de sumergirse en esta tendencia, Aldana contextualiza: Según encuestas globales del sector, más del 70 % de los organizadores de eventos considera que incluir prácticas de bienestar no solo mejora la experiencia de los asistentes, sino que reduce el estrés y genera vínculos más genuinos.

“El bienestar se volvió parte de la conversación real. Ya no se lo ve como un escape o una moda, sino como una herramienta concreta para liderar mejor, crear con claridad y sostener el ritmo sin agotarte”.

Grandes marcas como Nike, Lululemon, Adidas, Equinox y Soho House están incorporando prácticas de wellness en sus eventos: meditación al aire libre, breathwork, yoga al amanecer, experiencias sensoriales y hasta sesiones de cold plunge con café y networking.

Nuevas propuestas con propósito: el caso de C•ALMA

Aldana destaca también propuestas emergentes con un fuerte propósito humano. Una de ellas es C•ALMA, creada por una pareja de empresarios, Rosy y Alex Liddi, que decidió comenzar a organizar encuentros diseñados para que líderes y empresarios exitosos incorporen el wellness como hábito diario, no como un recurso de último momento.

“C•ALMA busca ponerle luz al burnout silencioso. A ese desgaste que muchos viven sin siquiera notarlo, como parte natural del éxito. Lo que hacen es traer conciencia, y demostrar que llegar lejos no tiene por qué implicar perderse a uno mismo en el camino”.

En un contexto donde la velocidad de la vida es muy rápida, ellos innovan en promover que los líderes abracen la calma para sostener su rendimiento sin desconectarse de su bienestar personal.

Tecnología y AI: eventos multisensoriales e integradores

Otra tendencia fuerte en Miami es la de los eventos tecnológicos impulsados por IA, pero con un enfoque más emocional y experiencial.

“Vas a un evento de AI y te encontrás con instalaciones inmersivas, aromas curados para la experiencia, momentos de pausa o meditación guiada entre speakers. Se está construyendo una nueva forma de aprender e innovar: más humana, más consciente”.

Estos encuentros integran asistentes virtuales personalizados, traducción simultánea, experiencias phygital y entornos multisensoriales donde se mezclan el conocimiento, el cuerpo y la emoción.

"Mi opinión general es que, Miami suele percibirse como destino de fiesta, luces y turismo, pero también hay que reconocer que esta ciudad marca el pulso de la innovación global. Lo que más me entusiasma es ver que, detrás de ese brillo, surgen espacios donde se recuerda lo esencial: que cada evento está hecho por personas que sienten, que crean y que transforman. Y es ahí donde la verdadera tendencia cobra vida".