El video con IA que revive una foto inédita de Milei y Valenzuela en 1993

Las cuentas de Instagram del presidente de la Nación, Javier Milei, y del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, le dieron vida a una foto que quedó para la hisoria de los dos dirigentes políticos de La Libertad Avanza. Se conocen hace más de 30 años y la relación comenzó a principios de los ’90 en las aulas de la Universidad de Belgrano, donde Milei y Valenzuela estudiaron la carrera de Licenciatura en Economía. En muchas ocasiones se juntaban a estudiar en sus casas y se explicaban uno al otro conceptos y teorías. Hasta volvían juntos en el colectivo de regreso a casa: Milei vivía en Devoto y Valenzuela en Santos Lugares, muy cerca.

https://www.instagram.com/reel/DOJRpONAgcD/?igsh=d2hhajRqNzU2anI5

Finalmente un día se recibieron y, para celebrarlo, la madre del hoy intendente decidió hacer una reunión sorpresa con amigos y algunos alumnos cercanos de su hijo. Según cuentan los que estuvieron esa tarde, Valenzuela salió a correr, tomó una ducha y cuando salió del baño, se encontró a sus amigos y compañeros, incluido al actual Presidente de la Nación.

Hoy trabajan y militan juntos en el mismo espacio político y el domingo es una fecha clave para los dos. Valenzuela se medirá por primera vez como candidato a senador y referente político de La Libertad Avanza. Milei, por su parte, tendrá su primera prueba en la provincia de Buenos Aires. Una historia que se había congelado en el tiempo y que hoy revive gracias a las nuevas tecnologías.