La sorpresiva, inconsulta, intempestiva y unilateral decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de cerrar la División de Seguridad Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina en Escobar afecta gravemente a nuestro Municipio, y lo más importante: a sus habitantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se trata de una división compuesta por 75 efectivos y móviles que, desde 2016, patrullaban todo el partido, cubriendo puntos estratégicos y trabajando en articulación con la Policía Bonaerense y las fuerzas municipales para proteger a nuestros vecinos. Por ese motivo le pedimos oficialmente a la ministra Patricia Bullrich que revea esta decisión.

Esta acción del gobierno nacional es una agresión hacia todos los escobarenses. Pero nosotros respondemos agresión con gestión. No nos corremos un segundo de nuestras responsabilidades. Vamos a seguir trabajando para garantizar el derecho fundamental a la seguridad ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Escobar.