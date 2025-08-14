Guillermo Francella y Rebeca Hwang en Fundación OSDE: ¿Podrá la IA reemplazar el humor humano?

El pasado 8 de agosto, Fundación OSDE fue escenario de un encuentro que combinó reflexión, experimentación y carcajadas. En el auditorio, dos figuras de mundos distintos pero complementarios compartieron escenario: Guillermo Francella y Rebeca Hwang, experta internacional en Inteligencia Artificial. La propuesta: dialogar sobre algo tan universal como la risa y su, hasta ahora, imposible reemplazo tecnológico.

La líder de Silicon Valley, nacida en Corea pero criada en Argentina, invitó al público a pensar en el humor como un “superpoder” que distingue a la sociedad. “Es irremplazable desde el punto de vista de la especie humana versus la máquina”, reflexionó, subrayando que la risa no solo entretiene, sino que también construye confianza y vínculos genuinos.

Rebeca Hwang, Cristián Garcia Sarubbi (Director General de Grupo OSDE), Guillermo Francella y Martín Pochat (Presidente de Grupo OSDE)

Para pasar de la teoría a la práctica, propuso un experimento en vivo: compartió chistes creados por I.A y otros ideados por personas. El resultado fue contundente: tres a cero para el ingenio humano. “Este marcador trae una bocanada de esperanza para la humanidad”, manifestó la especialista, celebrando que, al menos en el terreno del humor, siguen llevando ventaja.

La dinámica continuó con una invitación abierta: que los propios asistentes al evento se animaran a contar sus chistes. Entre risas y aplausos, algunos privilegiados lograron lo que pocos pueden: ser aprobados por el mismísimo Francella. El actor de innumerables éxitos argentinos e internacionales, donde el humor es muchas veces protagonista de sus personajes, destacó que “nadie te puede enseñar a ser gracioso” y definió la risa como algo “terapéutico” y “sanador”.

Rebeca Hwang y Guillermo Francella pusieron a prueba la Inteligencia Artificial y ratificaron que el humor sigue siendo terreno de los humanos

La conversación también incluyó un interrogante inevitable: ¿puede la inteligencia artificial llegar a reemplazar a un humorista? En ese caso, el argentino que está próximo al estreno de “Homo Argentum” fue tajante: “Nada cambia al humano, el alma”. Y agregó que las máquinas carecen de algo esencial en la comedia: “Una pausa de comediante que, con solo girar la cabeza, puede generar algo”.

“Mi modo creativo en gran medida tiene que ver con la observación, con la picardía, con lo innato que yo tengo. Muchos te preguntan, ¿es innato o adquirido?, es innato, nadie te puede enseñar a ser gracioso”, enfatizó, reforzando que el humor no se puede programar. Y añadió: “Uno aprende a reírse de lo que le pasa a los demás, pero también de uno mismo. El humor te permite contar la realidad con picardía sin herir a nadie, y eso es lo que conecta con el público”.

Esa capacidad del ser humano para crear humor genuino, es imposible de programar. Y que lo diga Francella, un artista con décadas de experiencia en hacer reír a públicos de todas las edades, significa que todavía hay chistes que solo los humanos saben contar.