Joyería El Tasador y el Club Atlético River Plate anunciaron una alianza estratégica que consolida la unión entre el mundo de la joyería de alta gama y el deporte. A partir de esta temporada, la firma será sponsor oficial del club para sus disciplinas de futsal y handball, ampliando así su presencia en el universo deportivo.

Para Joyería El Tasador, la alianza representa un paso fundamental en su estrategia de expansión, integrando profesionalismo, experiencia y eficiencia con los valores de historia, grandeza y pasión que caracterizan a River Plate. Este acuerdo incluye el lanzamiento de una línea oficial de productos inspirados en el club, pensada tanto para hinchas como para coleccionistas e inversores.

Para Joyería El Tasador, esta alianza con River Plate representa mucho más que un vínculo comercial. La firma busca ampliar su presencia en nuevos espacios culturales y deportivos, posicionándose como una marca cercana al público. Al convertirse en sponsor oficial del club en disciplinas como futsal y handball, la firma consolida su compromiso con el deporte argentino, a la vez que abre nuevas vías para conectar con distintas generaciones de hinchas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Este acuerdo con River Plate es el resultado de un trabajo de largo plazo que apunta a consolidar a Joyería El Tasador como un referente de calidad y distinción, al tiempo que nos permite asociar nuestros valores a una institución con enorme reconocimiento y tradición”, expresaron desde la Joyería.

Uno de los aspectos más destacados de esta colaboración es la accesibilidad: la colección oficial estará disponible en los salones de Joyería El Tasador y en su shop online. Además, también se encontrarán en la tienda River, garantizando así canales de compra confiables y directos para todos los hinchas.

La presentación de esta línea oficial simboliza un homenaje a la historia y la grandeza de River, reafirmando que la pasión millonaria puede expresarse también en detalles de lujo.

Este acuerdo posiciona a Joyería El Tasador como uno de los referentes en los sectores de la joyería, inversión y coleccionismo en el país. Además, representa una oportunidad única para que cada hincha pueda llevar consigo un símbolo de orgullo y pertenencia al club más grande de la Argentina.