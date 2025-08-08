Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular en Tigre centro

El intendente encabezó la presentación del nuevo establecimiento ubicado en el predio del Hospital de Diagnóstico Inmediato “Valentín Nores”. El espacio cuenta con 12 camas de alta complejidad, distribuidas entre terapia intensiva y unidad coronaria; un área de guardia equipada con 2 camas de shock room; 4 quirófanos de última generación, y más. Además, dispone de un flamante angiógrafo digital: tecnología que permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular.

Con el propósito de fortalecer el sistema de salud pública, el intendente Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes" en Tigre centro. El espacio de más de 1400 m² permite garantizar el acceso a una atención integral para todas las personas con patologías cardíacas, brindando servicios tanto en guardia y urgencias, como en consultorios especializados, con el objetivo de dar respuesta rápida y de calidad a la comunidad. La actividad contó con la presencia del diputado nacional, Facundo Manes.

“Este establecimiento lleva el nombre Genaro Serantes, en reconocimiento a un médico histórico y vecino de Tigre. Se trata de un importante sistema sanitario que permite solucionar problemas de salud de muchas personas del territorio, que hoy tienen que ir al hospital provincial y tienen mucho tiempo de espera debido a que contamos con un sistema bonaerense que está con algún grado de colapso”, indicó el jefe de la comuna.

Además, Zamora destacó que, mediante una buena administración pública de los fondos, el Municipio continúa desarrollándose en diferentes áreas y enfatizó: “Nosotros hablamos con hechos, como este hospital que construimos para la comunidad; la futura pileta de natación en General Pacheco; los dos teatros que estamos construyendo y la escuela que vamos a inaugurar en Benavídez. Somos una gestión que lleva 12 años y sigue pensando en la comunidad”.

El flamante hospital posee 12 camas de alta complejidad distribuidas entre terapia intensiva y unidad coronaria; un área de guardia equipada con 2 camas de shock room; 6 camas de observación; 3 consultorios y 4 quirófanos. Además, dispone de un angiógrafo digital, que es una tecnología que permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular.

Durante el evento, también estuvo presente el diputado nacional, Facundo Manes, quien destacó la jornada como “histórica para el país” y agregó: “La complejidad que se ve acá es comparable con los mejores hospitales y sanatorios en la especialidad. Esta obra habla de inversión, e invertir en salud es invertir en economía, dado que tracciona el trabajo, la educación, la cohesión social y la seguridad”. A su vez resaltó la importancia de la salud pública, la fuerte inversión del Gobierno comunal en el área y manifestó que el jefe comunal "representa lo mejor de la política en Argentina".

Por su parte, el intendente de Tigre, Julio Zamora, brindó un discurso donde destacó que el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular se ejecutó íntegramente con fondos locales que fueron aportados por la comunidad.

La actividad se desarrolló en horas de la mañana y comenzó con el descubrimiento de una placa en honor al Dr. Ernesto Casaretto por su entrega a la comunidad. Seguido, se proyectó un video institucional que reflejó la construcción del flamante centro médico. Posteriormente, se realizó el corte de cinta y el descubrimiento de la placa conmemorativa. Momentos después, los presentes llevaron adelante una recorrida y la plantación de un árbol de lapacho como símbolo de crecimiento de la ciudad.

En lo que atañe al área de salud, el Municipio de Tigre continúa con los avances del Hospital de Alta Complejidad de Tigre, que contará con un total de 456 camas de internación y una superficie cubierta de 14.800 metros cuadrados.