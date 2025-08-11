La escapada que no sabías que necesitabas: aire puro, caminatas entre cítricos, castillos y vinos entrerrianos

Concordia está ubicada en el corredor del Mercosur, a solo 430 km de Buenos Aires por la autovía Nº14, y 360 km de Rosario. Una ciudad del litoral entrerriano que tiene escenarios y actividades naturales y urbanas para todos los gustos. La Capital Nacional del Citrus te invita a vivir experiencias que despiertan todos los sentidos. Propone una agenda variada para disfrutar con todos los sentidos.

Planes auténticos para el fin de semana largo de agosto

Una de las propuestas es Costa Bici, un recorrido de movilidad sustentable en la Costanera de la ciudad, a orillas del río Uruguay. También se podrá disfrutar de un paseo interpretativo por el Naranjal de Pereda, que conserva más de 300 años de historia. Otras actividades incluyen el ingreso al emblemático Castillo San Carlos, vinculado al aviador y escritor Saint-Exupéry, cuya experiencia en este lugar inspiró su obra El Principito; y una caminata por los senderos naturales del Parque San Carlos, que alberga el Monumento al Éxodo Oriental, símbolo del lazo entre Uruguay y Argentina.

El tradicional Bus Turístico “Tierra Mágica de El Principito” invita a descubrir los encantos de la ciudad a través de un recorrido por sus principales atractivos. Con paradas estratégicas, relatos históricos y paisajes únicos, es una forma cómoda y entretenida de conectar con la identidad local.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Finalizando el fin de semana largo, el Castillo San Carlos será escenario del evento #YoDisfrutoConcordia Especial Día del Niño, con una propuesta de música, títeres y juegos para los más chicos.

Actividades que hacen de Concordia un destino único todo el año

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande ofrece visitas guiadas todos los días, permitiendo conocer de cerca una de las obras de ingeniería binacional más destacadas de Latinoamérica.

Para quienes buscan relajarse, hay tres complejos termales con propuestas distintas: las Termas Concordia, que incluyen circuito hídrico y parque aéreo; las Termas del Ayuí, con parque acuático y, arborismo y las de Punta Viracho, con una vista privilegiada al lago de Salto Grande.

En el plano cultural, ofrece alternativas como el Museo de Artes Visuales –que este año celebra su 60 aniversario–; el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Museo de Artes Visuales, Museo Interactivo Costa Ciencias y el centro de interpretación Castillo San Carlos, entre otros espacios para conocer la identidad local.

Otra propuesta imperdible es el Circuito Arquitectónico, una caminata urbana que pone en valor el patrimonio edilicio de la ciudad, recientemente reconocida como Ciudad Art Nouveau de América 2025. Una experiencia para redescubrir detalles, estilos y relatos que marcan su identidad.

La gastronomía tiene su espacio en el Corredor Gastronómico, en la zona céntrica, con platos regionales como pescado de río y productos de estación como miel, cítricos y nuez pecán.

Otras de los imperdibles son los recorridos por bodegas y viñedos locales, con degustación de las mejores cepas locales, como el Tannat Marselán, Chardonnay, entre otros. También jornadas de días de campo y senderismo, para disfrutar del entorno rural y natural o para los más aventureros hay propuestas al aire libre como paseos en lancha por el Lago Salto Grande, canopy, pesca deportiva y hasta vuelos de bautismo con vistas panorámicas únicas.

Agosto a puro deporte en Concordia: adrenalina y competencia

Concordia invita a vivir el deporte como parte de una escapada distinta, donde el movimiento, la naturaleza y la hospitalidad se combinan.

Durante todo agosto, la ciudad se consolida como un polo deportivo en la región, con una agenda intensa que reúne disciplinas tan variadas como el enduro, padel, vela, handball y crossfit, entre otros.

Miles de deportistas y visitantes llegarán para participar en competencias de alto nivel que incluyen torneos provinciales, regatas binacionales y eventos de entrenamiento físico en diversos escenarios locales. Esta pluralidad de propuestas la convierte en un destino ideal no solo para los amantes del deporte, sino también para quienes buscan experiencias dinámicas en contacto con la naturaleza.

Concordia combina movimiento, historia, sabores y naturaleza. Una escapada completa, con experiencias reales para quienes eligen viajar en cualquier estación del año. Para más información sobre actividades, visitas y alojamientos, ingresá a la Web o al Instagram.