La pelea por la Provincia: Milei y Kicillof lideran, pero crecen figuras con gestión local

Giacobbe y Asociados, la encuestadora que más cerca estuvo del resultado de los últimos comicios de la Ciudad de Buenos Aires, midió a los principales dirigentes nacionales y provinciales, con y sin territorio, según la óptica del ciudadano bonaerense. Como en varios sondeos coincidentes, el presidente Javier Milei se lleva el primer puesto con 43,0% de aprobación, 7,4% de valoración media, 48,8 de imagen negativa y 0,8% de ns/nc; lo escolta el gobernador Axel Kicillof, con 36,1% de favorable, 6,3% de regular, 56,7% de rechazo y 0,9% de indecisión. En el tercer lugar se encuentra Cristina Fernández de Kirchner con 32,6% de positiva, 9,6% de neutra, 56,8% desfavorable y 0,9% de intermedia, seguido por Sergio Massa, con apenas 17,9% de positiva, 17,8% de regular, 62,7% de negativa y 1,5% de ns/nc.

Más abajo, se analizaron referentes de proyección provincial, en su mayoría con gestión. En el primer lugar se encuentra a José Luis Espert con 43,8% de aprobación, 11,7% de intermedia, 42,2% de negativa y 2,3% sin opinión, y lo secunda Diego Valenzuela con 30,9% de evaluación satisfactoria, 16,6% de media, 24,9% de negativa y 27,6% de desconocimiento. Cabe destacar que estos dos dirigentes son los únicos con diferencial positivo (+1,6 Espert y +6 en el caso de Valenzuela). Luego se encuentra Guillermo Montenegro con 21,0% de buena percepción, 24,6% neutra, 26,5% desfavorable y 28,0% de ns/nc, y más abajo Mayra Mendoza con 20,0% de positiva, 13,3% regular, 55,7% de rechazo y 11,0% sin respuesta. El estudio se completa con Victoria Tolosa Paz con 19,2% de favorable, 26,8% de media, 50,5% de evaluación crítica y 3,4% sin contestar, y por último Fernando Espinoza con 16,4% de positiva, 10,0% de moderada, 58,0% de mala percepción y 15,5% sin opinión formada.

En otro de los apartados, el análisis dispara la consigna: “En las próximas elecciones, ¿a qué partido político te gustaría votar?”. Los encuestados eligen en primer lugar a La Libertad Avanza con 39,1%, Unión por la Patria con el 33,0%, y el podio lo completa el PRO con 5,7%. Más abajo se encuentra el Peronismo no K con 4,3%, la Izquierda, que cosechó 2,1%; y por último la UCR con 0,9%. En lo último de la tabla aparece Ninguno con 3,7%, No voy a ir a votar con 0,8% y No sabe no contesta con 10,4%.

La encuesta se realizó entre el 22 y el 26 de mayo, a través de un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, dirigido a 1.500 personas mediante dispositivos móviles, con un margen de error del 2,5%. El muestreo fue ajustado por cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos percibidos, y regiones para las secciones electorales para la Provincia de Buenos Aires.