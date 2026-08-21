El cuidado de la piel suele asociarse con rituales estéticos o productos de alta gama. Sin embargo, desde una perspectiva de salud integral, la piel cumple funciones vitales: actúan como primera barrera defensiva contra bacterias, regula la temperatura corporal y protege contra las agresiones del entorno. Factores como la radiación UV, la contaminación urbana, el estrés y los cambios bruscos de clima alteran la barrera cutánea diariamente. Adoptar una rutina de skincare adaptada no busca alcanzar la perfección estética, sino preservar la funcionalidad y la salud del tejido a largo plazo.

Para obtener resultados reales no se requiere una rutina compleja de diez pasos. La dermatología coincide en que la constancia sobre un esquema básico de tres pilares es la clave del éxito:

1. Limpieza (Mañana y Noche): Elimina el exceso de sebo, las células muertas y las partículas de contaminación acumuladas. Utilizar un limpiador suave adecuado al tipo de piel evita despojarla de sus aceites naturales esenciales. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

2. Hidratación (Mañana y Noche): Mantiene la integridad de la barrera cutánea y previene la pérdida de agua. Pieles grasas se benefician de texturas en gel o lociones livianas, mientras que las pieles secas requieren cremas más ricas con ceramidas o ácido hialurónico.

3. Protección solar (Todos los días, sin excepción): La radiación ultravioleta es responsable de hasta el 80% del envejecimiento prematuro y del desarrollo de lesiones cutáneas. Se debe aplicar un protector de espectro amplio (SPF 30 o superior) incluso en días nublados o al permanecer en interiores con luz natural.

Beneficios clave a corto y largo plazo

Prevención del fotodaño: Reduce la aparición temprana de manchas, líneas de expresión y pérdida de firmeza.

Control de afecciones comunes: Ayuda a equilibrar brotes de acné, rojeces o zonas de sequedad extrema.

Refuerzo de la función barrera: Una piel bien hidratada y protegida es menos sensible a alergias, irritaciones e infecciones externas.

Recomendaciones para empezar

Consultar con un profesional: Antes de incorporar activos potentes (como retinoides o ácidos exfoliantes), es fundamental contar con la evaluación de un dermatólogo.

Introducir productos de a uno: Permite identificar fácilmente qué fórmula beneficia a la piel y cuál podría causar irritación.

Priorizar la constancia: Los resultados en la textura y firmeza de la piel no son instantáneos; se observan tras semanas de mantenimiento continuo.

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