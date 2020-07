Mix de vegetales e influencia sopera: cómo preparar un guiso de albóndigas con fideos munición

View this post on Instagram

Se acerca el Invierno y qué más lindo que disfrutar en familia el plato más tradicional y rico que tenemos: un Guiso bien calentito 🍲🔥 . . Ya damos por inaugurada nuestra #TemporadaDeGuisos, donde les vamos a estar compartiendo distintas recetas para que ustedes también puedan prepararlo #ConYelmoEnCasa, aprendiendo todos los pasos con nuestra Guisopedía ilustrada 📙👏