Naranja X incorpora PIX y Cobro Tap a su ecosistema de soluciones

Naranja X termina el año con nuevos productos apuntados a satisfacer las necesidades de los consumidores, en línea con el objetivo de acompañar a cada vez más personas en el uso cotidiano de su dinero. Por un lado, la compañía incorporó PIX, un sistema de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil que permite la realización de transferencias en tiempo real, una asociación a través de la cual se aceptan pagos directos desde cuentas bancarias brasileñas. Por el otro, con el lanzamiento de Cobro Tap, Naranja X se convierte en la primera fintech en brindar un servicio de cobro contactless a través de dispositivos móviles para comerciantes en Argentina.

Sobre la incorporación de PIX:

La alianza con PIX surgió luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitara el uso de billeteras virtuales por parte de turistas en el país. Solo en 2023, más de 750.000 brasileños han visitado Argentina, con lo cual esta solución permite seguir fortaleciendo al país como un destino turístico atractivo para los brasileños y que les brinda simplicidad al permitir realizar pagos y transacciones de manera simple durante su estadía mediante el uso de su billetera digital.

“La incorporación de PIX a nuestro ecosistema de pagos refuerza nuestro firme propósito de brindarle a los consumidores y comercios en Argentina una plataforma de vanguardia que cumple con los estándares más altos”, señaló Juan Ignacio Talento, Chief Product Officer de Naranja X.

Cobro Tap para comercios de todo el país:

En cuanto a Cobro Tap, su incorporación a la plataforma de Naranja X tiene por objetivo poder realizar transacciones acercando el celular -que funciona como una terminal- a una tarjeta o un dispositivo que cuente con la tecnología NFC (Near Field Communication) la cual hace posible el intercambio de información sin contacto. Así es posible la aceptación masiva de tarjetas contactless Visa y Mastercard, promoviendo la inclusión financiera a través de la facilitación de ventas, acreditación inmediata y cuenta con la comisión más baja del mercado. No solo es más rápida y cómoda, sino que es segura y confiable porque los datos de la tarjeta no son expuestos en ningún momento. Esto disminuye el fraude y evita los contracargos.

“Con el propósito de impactar en la vida de nuestros clientes les acercamos Cobro Tap una solución de pagos sin contacto que es tendencia en el mundo. Estamos muy orgullosos de ser la primera fintech en ofrecer una nueva herramienta que permite a los comercios cobrar con tarjetas de crédito y débito desde su celular, sin gastos de terminal y con la comisión más baja del mercado.” cerró Talento.

¿Cómo cobrar con Cobro Tap?

Para su uso, se debe descargar la app Cobro Tap y la app Naranja X.

Con ambas aplicaciones quedan visualizadas y registradas las ventas, se acredita el dinero y se envía el comprobante. También, de ser necesario, es posible realizar una devolución.

Si es la primera vez que se cobra con este medio, seguir estos pasos:

Dentro de la app Naranja X:

1. Seleccionar “Hacer un cobro.”

2. Elegir “Cobro Tap”.

3. Confirmar los plazos y las comisiones para este medio de cobro.

Si no se posee la app, descargar Cobro Tap desde Google Play Store .

Una vez descargada, asegurar que el NFC del celular esté activo y seguir estos pasos:

1. Seleccionar “Hacer un cobro”.

2. Ingresar el monto.

3. Apoyar la tarjeta atrás del celular.

4. En caso de cobrar con tarjeta de crédito, seleccionar la cantidad de cuotas. Si es más de una cuota, volvé a apoyar la tarjeta atrás del celular.

Finalizada la operación, se recibirá una notificación con la confirmación de la venta, pudiendo compartir el comprobante a quien se quiera. Recordar que el dinero de la venta se acreditará en el momento en la cuenta Naranja X.

Para conocer más sobre “Cobro Tap”: https://www.naranjax.com/cobro-tap-comercios