Premio BioVet “Arnaldo Colusi 2025”: convocan a investigadores en biotecnología animal

Llega el Premio BioVet “Arnaldo Colusi 2025”, una distinción que reconoce la innovación en biotecnología aplicada a la sanidad animal. La convocatoria invita a presentar investigaciones basadas en extractos vegetales o principios activos derivados, enfocadas en el desarrollo de antibióticos, inmunoestimulantes y antitérmicos. Los trabajos podrán postularse entre el 8 de agosto y el 5 de septiembre.

Bedson, empresa líder en salud animal, en conjunto con la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires lanzan la convocatoria al Premio BioVet “Arnaldo Colusi” 2025, en el marco del reciente convenio marco de colaboración que han suscripto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este galardón, lanzado recientemente en la Casa de la Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, busca apoyar el talento que llevan adelante investigadores, futuros y actuales profesionales, y potenciar la articulación entre Estado, ciencia y empresas.

Durante esta presentación, Eugenio Colusi, vicepresidente de Bedson destacó el aporte de su padre Arnaldo, quien decidió apostar por el país a través de la fundación del laboratorio logrando un hito en la agricultura argentina: la primera vacuna contra la salmonella aviar; también promoviendo la inversión en aditivos naturales a base de alcachofa en los años 80, en una época donde aún no se pensaba en la perspectiva sustentable.

En tanto, Alicia Romero de Colusi, presidenta de la compañía, expresó que este premio es un "gesto profundamente humano y político que honra la memoria de Arnaldo, quien creyó firmemente en la ciencia como motor de transformación" y en la "colaboración como clave para avanzar".

El proceso será evaluado por la CIC y un jurado ad hoc que evaluará los trabajos, y supervisado por IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). En tanto, la firma Bedson SA aportará el financiamiento y asesoramiento con la coordinación de su director técnico, Roberto Harkes. BioVet “Arnaldo Colusi 2025” otorgará tres premios:

El primero, de USD 5.000 y 2 traslados con alojamiento.

El segundo de USD 2.500 y 2 traslados con alojamiento.

El tercero USD 1.500 incluyendo también 2 traslados con alojamiento.

Los fondos deberán destinarse al desarrollo del proyecto: equipamiento, materiales, servicios tecnológicos, profesionales y trabajo de campo.

Los interesados en postularse pueden hacerlo entre el 8 de agosto al 5 de septiembre de 2025, dirigiéndose a las siguientes direcciones: